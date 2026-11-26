أسرعت فتاة قاصر إلى قسم شرطة قصر النيل لتقدم بلاغ أفادت فيه أنها أثناء وجودها مع صديقها فى سيارته بمنطقة الزمالك فوجئت بالمتهم أمين شرطة تم فصله من الخدمة يفتح باب السيارة وأبلغهم أنه شرطى بداعى أنها وصديقها كانا فى وضع مخل.

حكاية أمين الشرطة المفصول

قام الأمين بجذبها خارج السيارة وخطفها من صديقها واصطحبها إلى سطح عقار فى منطقة الزمالك لداعى حمايتها من الشرطة التى تبحث عنها، ثم اعتدى عليها وتركها.

وبإجراء التحريات تبين صحة أقوال المجنى عليها، تم القبض على المتهم وتمت إحالته للنيابة العامة التي قررت حبسه وإحالته لمحكمة جنايات القاهرة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، وعضوية المستشارين محمود يحى رشدان وفاطمة محمد قنديل، وأحمد القاضى الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة بمعاقبة أمين شرطة مفصول بالإعدام، بتهمة التعدى على فتاة قاصر، بعد أن قام بخطفها من صديقها.