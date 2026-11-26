حرصت الفنانة داليا البحيري على توجيه رسالة إنسانية إلى متابعيها، دعت خلالها إلى التبرع لمستشفى أهل مصر للحروق، في أعقاب حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

حريق الوراق

وكتبت داليا البحيري، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام: «أتمنى أي حد يقدر يساعد يدخل يتبرع لمستشفى أهل مصر للحروق.. ودي أقل حاجة نقدر نعملها وأي حد هيتبرع حتى لو بمبلغ بسيط هيفرق جدًا جدًا.. قلبي مع أسر الضحايا والمصابين».

تفاصيل حادث حريق الطريق الدائري بالوراق

وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة اندلاع حريق هائل، عقب اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى امتداد النيران إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية الموجودة بمحيط الحادث، وتفحم عدد كبير من المركبات.

وأسفرت التقديرات المبدئية للحادث عن وفاة 30 شخصًا وإصابة 25 آخرين، إلى جانب تفحم 27 مركبة، ما بين سيارات ودراجات بخارية، وسط تحرك عاجل من الأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث ونقل المصابين.

وتواصل الجهات المختصة حصر الأعداد النهائية للضحايا والمصابين، وفحص جميع التلفيات والخسائر التي خلفها الحادث، للوقوف على كافة الظروف والملابسات المحيطة بوقوعه، وتحديد أسباب الحريق والمسؤول عن الحادث.