تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، وفي إطار حرص الكلية على تعزيز الوعي النفسي لدى الطلاب وتنمية مهاراتهم الأكاديمية، نظمت وحدة الدعم النفسي والاجتماعي والإرشاد الأسري بكلية التربية لقاءً توعوياً بعنوان: «بكرة مش دايماً أفضل! التسويف الأكاديمي.. من التأجيل إلى الإنجاز»، وذلك بإشراف الدكتور حمادة محمد، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أسامة محمود، عميد كلية التربية، والدكتور محمد مصطفى، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة نرمين محمود، المدير التنفيذي لوحدة الدعم النفسي والاجتماعي والإرشاد الأسري.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أسماء زين العابدين، مدرس الصحة النفسية بكلية التربية، التي قدمت فعاليات اللقاء، إلى جانب لفيف من طلاب الكلية المشاركين؛ وذلك بهدف إلقاء الضوء على ظاهرة التسويف الأكاديمي باعتبارها أحد أبرز التحديات النفسية والسلوكية التي تؤثر بشكل مباشر على مستوى التحصيل والإنجاز الأكاديمي لدى طلاب الجامعة.

وأكد الدكتور طارق علي، أن تنظيم مثل هذه الفعاليات التوعوية يأتي انطلاقاً من الدور المجتمعي والأكاديمي للجامعة في دعم الطلاب نفسياً وسلوكياً، وتوفير بيئة جامعية محفزة تساعدهم على تجاوز العقبات الدراسية واكتساب مهارات إدارة الذات والوقت بكفاءة واقتدار.

كما شهد اللقاء تفاعلاً ملحوظاً ومشاركة إيجابية من الطلاب، حيث تم فتح باب النقاش حول المواقف اليومية المرتبطة بالتسويف وأسبابه، واستعراض الأساليب العملية والتطبيقية التي تساعد الطلاب على استثمار أوقاتهم بشكل أمثل، وكيفية الانتقال الفعلي من دائرة التأجيل والمماطلة إلى دائرة الإنجاز والنجاح الأكاديمي.

من جانبة، أوضح عميد الكلية أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من الأنشطة والبرامج التوعوية المتكاملة التي تحرص الوحدة على تنفيذها بصفة مستمرة، انطلاقاً من رسالتها في نشر الثقافة النفسية السليمة، وتعزيز الصحة النفسية والاجتماعية، وتقديم كافة أوجه الدعم والإرشاد اللازم لطلاب الكلية.

