بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خلال اتصال هاتفي جرى اليوم /الخميس/ مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، مستجدات الأوضاع الإقليمية.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال تناول الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوترات واستعادة التهدئة في المنطقة، حيث أكد الوزير عبد العاطي خطورة استمرار حالة الاحتقان الراهنة أو انزلاق المنطقة مجدداً إلى تصعيد عسكري، مع أهمية مواصلة التحركات والاتصالات الدبلوماسية سعياً لإحداث انفراجه في الأزمة والعودة إلى طاولة المفاوضات بهدف التوصل إلى تسوية جذرية تراعي شواغل كافة الأطراف وتجنب دول المنطقة اتساع دائرة الصراع بما لذلك من تداعيات أمنية واقتصادية.