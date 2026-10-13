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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

من وعود الحب إلى طعنات الغدر.. شاب وفتاة يطعنان بعضهما بعد اكتشافها خطبته لأخرى بالمرج

أرشيفية
أرشيفية
محمد شراط

شهدت منطقة المرج بالقاهرة واقعة مأساوية، بعدما أقدم شاب وفتاة على طعن بعضهما البعض بسلاح أبيض، إثر مشاجرة نشبت بينهما عقب اكتشاف الفتاة خطوبة الشاب لفتاة أخرى، رغم ارتباطه بها عاطفيًا، ما أسفر عن إصابتهما ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

خطوبة أخرى تشعل المواجهة

وكشفت التحريات أن الواقعة بدأت بوجود علاقة عاطفية بين الشاب والفتاة، قبل أن تفاجأ الأخيرة بإقدامه على خطبة فتاة أخرى، رغم استمرار علاقتهما، الأمر الذي دفعها إلى مواجهته وعتابه، لتتحول المواجهة إلى مشاجرة عنيفة بين الطرفين.

وأضافت التحريات أن المشاجرة تطورت إلى اعتداء متبادل، حيث طعن كل منهما الآخر بسلاح أبيض، ليسقطا مصابين وسط حالة من الذهول بين الأهالي.

نقل المصابين إلى المستشفى

وعلى الفور، جرى إخطار الأجهزة الأمنية، وانتقلت قوة من مباحث قسم شرطة المرج إلى مكان الواقعة، فيما تم نقل الشاب والفتاة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وطلبت تحريات المباحث للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

شاب وفتاة الحب طعن سلاح أبيض الجهات الأمنية المرج

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