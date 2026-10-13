الداخلية تكشف عن تفاصيل تهديد شخصين لعمهما وأسرته في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر بقيام ابني شقيقه بتهديده وأسرته بإلحاق الأذى بهم وإضرم النيران بمسكنهم لخلافات سابقة بالبحيرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الشاكى (صياد – مقيم بدائرة مركز شرطة إدكو) ، وبسؤاله أقر بوجود خلافات حول الميراث بينه وبين ابني شقيقه ( عامل ، صياد – مقيمان بذات الدائرة) وتم إنهاء تلك الخلافات بينهم وقيامه بحذف المنشور المشار إليه عقب ذلك ونفى ما ورد بشأن تهديده وأسرته وعلل إدعائه بذلك للإهتمام بشكواه وتم إتخاذ الإجاءات القانونية.