القبض على مدرسة تعدت على تلميذة بالضرب بعصا خشبية بالسويس

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من إحدى المدرسات لقيامها بالتعدى على نجلته بالضرب وإحداث إصابتها داخل مدرسة كائنة بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 / الجارى تبلغ لقسم شرطة الأربعين من (القائم على النشر ، نجلته – مقيمين بدائرة القسم) بتضرر الأول من مدرسة لقيامها بالتعدى على نجلته بـ "عصا خشبية" مما أدى لحدوث إصابتها بشرخ باليد اليسرى أثناء تواجدها بالمدرسة ، وذلك لقيام كريمته بالمزاح مع زميلاتها أثناء الحصة الدراسية، بمواجهة المشكو فى حقها (مقيمة بدائرة القسم) ، إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.