قبل بيعها بالأسواق.. ضبط 45 طن زيوت سيارات مغشوشة بدمياط

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى من ضبط القائمين على إدارة مصنع "غير مرخص" لتعبئة زيوت السيارات كائن بدائرة مركز شرطة دمياط الجديدة .



وضبط بحوزتهم (45 طن زيوت معدنية وصناعية بدون مستندات دالة على مصدرها "مجهولة المصدر" ومعبأة داخل خزانات معاد تدويرها من خامات ذات جودة رديئة – قرابة 3 طن مواد خام بدون مستندات دالة على مصدرها - مستلزمات تعبئة – 2000 لتر مواد بترولية "سولار") تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





