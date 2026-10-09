قبل ترويجها على عملائه.. حبس عاطل ضُبط بحوزته 45 فرش حشيش في الدقي

قررت النيابة المختصة حبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، بعد ضبطه وبحوزته 45 فرشًا من مخدر الحشيش ومبلغ مالي، قبل ترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة الدقي.

ضبط المتهم وبحوزته 45 فرش حشيش

وكشفت التحريات أن المتهم، البالغ من العمر 40 عامًا، كان يستعد لترويج كمية من مخدر الحشيش على عملائه بدائرة القسم، بعدما اتخذ من نشاطه الإجرامي وسيلة لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته 45 فرشًا من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى مبلغ مالي، واقتيد إلى جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، كما أشار إلى أن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من حصيلة بيع المواد المخدرة.

وحرر محضر بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى النيابة المختصة التي تولت التحقيق، وأصدرت قرارها المتقدم بحبسه على ذمة القضية.