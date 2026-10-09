15 كيلو هيدرو.. ضبط ديلر الدقي قبل ترويج مخدرات على عملاءه

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في ضبط متهم بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الدقي، بعد رصد نشاطه الإجرامي، وعُثر بحوزته على 15 كيلو من مخدر الهيدرو، قبل ترويجها بين عملائه.

تفاصيل ضبط تاجر هيدرو في الدقي

كشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عن تورط المتهم في الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته كمية كبيرة من مخدر الهيدرو، تمهيدًا لتوزيعها على المتعاطين.

وعقب تقنين الإجراءات، كثفت الأجهزة الأمنية تحرياتها حول المتهم، وجرى تحديد تحركاته والأماكن التي يتردد عليها، قبل استهدافه وضبطه، وبحوزته 15 كيلو من مخدر الهيدرو، بالإضافة إلى مبلغ مالي وهاتف محمول.

التحقيق مع المتهم

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والتحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.