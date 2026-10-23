الزراعة تتفقد قرى منطقة شرق قناة السويس لمتابعة جهود دعم المزارعين

قام الدكتور خالد جاد رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بجولة تفقدية بقرى شرق قناة السويس بمحافظة شمال سيناء، شملت قرى: التقدم، السلام، الأبطال، وجلبانة، في إطار توجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للأنشطة الزراعية والتواصل المباشر مع المزارعين في مختلف المحافظات.

وتأتي هذه الجولة بهدف المتابعة الميدانية للجمعات الزراعية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتفعيل دورها وتنشيط خدماتها للنهوض بالقطاع الزراعي في المنطقة، بالإضافة إلى الوقوف على حالة زراعات المانجو والمحاصيل المختلفة، ورصد أهم المشكلات والتحديات التي تواجه المزارعين بشرق القناة للعمل على حلها فوراً.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي خلال الجولة على توفير كافة المستلزمات الزراعية والنماذج الإرشادية الحديثة، والتوسع في إقامة الحقول الإرشادية الخاصة بالمخصبات والتقنيات الزراعية الحديثة لرفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل.

وشهدت الجولة التأكيد على تفعيل دور روابط المزارعين بالمنطقة للاستفادة القصوى من الخدمات التي تقدمها مجمعات "حياة كريمة" الخدمية والزراعية، بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المزارعين بقرى شرق القناة وسيناء.