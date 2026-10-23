هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلاد مصطفي غريب

هنأت الفنانة هنا الزاهد، الفنان مصطفى غريب بمناسبة عيد ميلاده عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشاركت هنا الزاهد صورة تجمعها بمصطفي غريب وأمير كرارة من كواليس اخر أعمالهم، وكتبت: “كل سنة وانت طيب”.

آخر أعمال هنا الزاهد في السينما

وكان فيلم «7DOG» آخر ظهور للفنانة هنا الزاهد على شاشة السينما، حيث جسدت خلال أحداث الفيلم شخصية خطيبة الفنان أحمد عز.

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من نجوم الفن العربي والعالمي، من بينهم كريم عبدالعزيز، وناصر القصبي، وتارا عماد، ومنة شلبي، وهالة صدقي، وسيد رجب، إلى جانب عدد من النجوم العالميين، أبرزهم مونيكا بيلوتشي، وماكس هوانج، وشاديبو، وسلمان خان.