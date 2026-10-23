قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: إعلان البرنامج الاقتصادي الجديد بصورة نهائية بنهاية ديسمبر المقبل
منتدى مصر يفتتح جلسة بعنوان البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي
محافظ الغربية يشارك 700 شاب وفتاة بماراثون على طريق طنطا – السنطة الجديد
منتدي مصر 2026.. وزير المالية: نتحرك بمرونة لدعم محدودي الدخل
مرتديًا تيشيرت منتخب مصر.. سفير كندا يتقدم ماراثون على كورنيش النيل بالمنيا
موعد امتحانات شهر نوفمبر 2026 .. هل قررت التعليم تأجيله؟|توضيح عاجل الآن
وزير التخطيط: برنامج التحول الاقتصادي يستهدف نموًا بنسبة 6.8% بحلول 2030
وزير الخارجية يؤكد لنظيره التركي رفض مصر القاطع التصديق على مذكرة التفاهم مع ليبيا
سقط من الدور الرابع.. ملابسات مصرع طالب إعدادية في الهرم
الأرصاد تحذر من الشبورة المائية وفرص سقوط الأمطار وانخفاض الحرارة ليلاً
خطيب المسجد النبوي يحذر من الفرقة والاختلاف ويدعو المسلمين للتعاون والتراحم
دار الإفتاء المصرية تطلق رسميًا منصتها الإفتائية العالمية «حَصِين» خلال اليومين المقبلين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه بالاهتمام بالمشروعات الإنتاجية ودعم وتمكين المرأة

المشروعات الإنتاجية
المشروعات الإنتاجية
أ ش أ

وجه محافظ الإسكندرية أيمن عطية، برفع الوعي المجتمعى و الاهتمام بالمشروعات الإنتاجية ودعم وتمكين المرأة.

وفي إطار تعليمات محافظ الاسكندرية، نظم حي شرق الإسكندرية ورشة عمل لتعليم فن وتصنيع الحرف اليدوية، وذلك ضمن فعاليات مبادرة وزارة التنمية المحلية ومعهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة تحت عنوان "أنا متعلم مدى الحياة".

وتضمنت الفعاليات، قيام وحدة تكافؤ الفرص بحي شرق بالتنسيق مع إحدي الجمعيات الخيرية، بتنفيذ ورشة تدريبية بعنوان "فن الريزن وكيفية تحويل الخامات البسيطة إلى قطع فنية وإكسسوارات مميزة مثل الأواني والمجوهرات والمفروشات.

وتناولت الورشة شرحًا مفصلًا حول الأدوات والخامات المطلوبة للعمل واحتياطات واشتراطات الأمان اللازمة أثناء التنفيذ والخطوات الأساسية لصناعة منتجات الريزن.. وتهدف الورشة إلى تشجيع الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة، وتنمية هواية الأعمال اليدوية.

في السياق ذاته، كثف حي شرق جهود التوعية بمبادرة "مشروعك" لدعم الشباب وتمكينهم اقتصاديا وتنمية وعي الشباب الإنتاجي.

وتابع الحي تنفيذ مبادرة "مشروعك" للمواطنين المترددين على المركز التكنولوجي للحي ، وذلك بتوعيتهم بالخدمات التي تقدمها المبادرة بديوان عام الحي وشرح الشروط والمستندات المطلوبة للاستفادة من المبادرة؛ بهدف تحقيق تنمية اقتصادية ومجتمعية شاملة، وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ بما يسهم في رفع مستوى المعيشة والحد من البطالة.

محافظ الإسكندرية أيمن عطية حي شرق الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

4 ساعات.. فصل الكهرباء عن 8 مناطق في بسوهاج

مدبولي

«رفع الأجور ومستهدفات النمو لـ 6.8%».. أبرز رسائل مدبولي عن اقتصاد ما بعد صندوق النقد

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر بعد انتهاء عطلات 2026

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر

هالة فاخر

العمر مجرد رقم.. هالة فاخر تخطف الأنظار بلوك جديد

عمرو دياب

أنا قد أبوكي.. رد فعل مفاجئ من عمرو دياب على معجبة خلال حفله بالجونة

صالح جمعة

صالح جمعة يفاجئ الأهلي بتصريحات نارية عن زيزو وإمام عاشور

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 في الصاعة الآن

أسعار الذهب اليوم

انخفاض سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 23-10-2026.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

صلاة الجمعة

بث مباشر.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد بدر بمحافظة السويس

المسجد الحرام

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

دار الإفتاء المصرية

منصة حصين.. دار الإفتاء تطلق مشروعا عالميا يضم 10 ملايين فتوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد