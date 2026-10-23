محافظ الإسكندرية يوجه بالاهتمام بالمشروعات الإنتاجية ودعم وتمكين المرأة

أ ش أ

وجه محافظ الإسكندرية أيمن عطية، برفع الوعي المجتمعى و الاهتمام بالمشروعات الإنتاجية ودعم وتمكين المرأة.

وفي إطار تعليمات محافظ الاسكندرية، نظم حي شرق الإسكندرية ورشة عمل لتعليم فن وتصنيع الحرف اليدوية، وذلك ضمن فعاليات مبادرة وزارة التنمية المحلية ومعهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة تحت عنوان "أنا متعلم مدى الحياة".

وتضمنت الفعاليات، قيام وحدة تكافؤ الفرص بحي شرق بالتنسيق مع إحدي الجمعيات الخيرية، بتنفيذ ورشة تدريبية بعنوان "فن الريزن وكيفية تحويل الخامات البسيطة إلى قطع فنية وإكسسوارات مميزة مثل الأواني والمجوهرات والمفروشات.

وتناولت الورشة شرحًا مفصلًا حول الأدوات والخامات المطلوبة للعمل واحتياطات واشتراطات الأمان اللازمة أثناء التنفيذ والخطوات الأساسية لصناعة منتجات الريزن.. وتهدف الورشة إلى تشجيع الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة، وتنمية هواية الأعمال اليدوية.

في السياق ذاته، كثف حي شرق جهود التوعية بمبادرة "مشروعك" لدعم الشباب وتمكينهم اقتصاديا وتنمية وعي الشباب الإنتاجي.

وتابع الحي تنفيذ مبادرة "مشروعك" للمواطنين المترددين على المركز التكنولوجي للحي ، وذلك بتوعيتهم بالخدمات التي تقدمها المبادرة بديوان عام الحي وشرح الشروط والمستندات المطلوبة للاستفادة من المبادرة؛ بهدف تحقيق تنمية اقتصادية ومجتمعية شاملة، وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ بما يسهم في رفع مستوى المعيشة والحد من البطالة.