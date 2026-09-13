«خيط الروح» يحصد جائزة أفضل فيلم في مهرجان الغردقة لسينما الشباب

اختتمت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الغردقة لسينما الشباب، بإعلان جوائز مسابقاته المختلفة، خلال مؤتمر صحفي حضره محافظ البحر الاحمر د. وليد عبدالعظيم البرقي، السيناريست محمد الباسوسي، رئيس المهرجان، والكاتب الصحفي قدري الحجار، مدير المهرجان، وعدد كبير من الفنانين وصناع السينما، في مقدمتهم عبير صبري، وإيهاب فهمي، ومنال سلامة، ومصطفى خاطر، وأحمد فتحي، والمخرج عمر عبدالعزيز، والمنتج محمد العدل، وذلك بعد منافسات جمعت أفلامًا من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية ضمن مسابقات الأفلام الطويلة والقصيرة وأفلام الطلبة، إلى جانب «الجائزة الخضراء» المخصصة للأعمال التي تدعم مفهوم السياحة البيئية.

وشهدت الدورة الرابعة منافسة دولية في مختلف مسابقات المهرجان، حيث شاركت 9 أفلام في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة، بينما ضمت مسابقة الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة 27 فيلمًا من 17 دولة، إلى جانب مشاركة 22 فيلمًا في المسابقة الدولية لأفلام الطلبة، بواقع 11 فيلمًا مصريًا و11 فيلمًا عربيًا وأجنبيًا.

«خيط الروح» يحصد الجائزة الذهبية للأفلام الطويلة وفي مسابقة الأفلام الطويلة، منحت لجنة التحكيم الجائزة الذهبية لأحسن فيلم إلى الفيلم الجزائري «خيط الروح»، من إخراج يوسف محساس، بينما حصل الفيلم البرازيلي «لا أستطيع أن أذكر الاسم»، من إخراج هيلفيسيو راتون، على الجائزة الفضية لأحسن فيلم. وذهبت الجائزة البرونزية لأحسن فيلم إلى العمل الروسي «التجديف نحو الذهب»، من إخراج أرتيوم ميخالكوف. كما شهدت جوائز المسابقة تكريم عدد من عناصر الأفلام المشاركة، حيث حصل أرتيوم ميخالكوف على جائزة أحسن مخرج عن فيلم «التجديف نحو الذهب» من روسيا، بينما ذهبت جائزة أحسن ممثل إلى جليب كاليوجني عن الفيلم نفسه.

وحصلت ليديا شبوط على جائزة أحسن ممثلة عن دورها في الفيلم الجزائري «خيط الروح»، فيما ذهبت جائزة أحسن سيناريو إلى لورا باريلي وبيلار فازيتو عن الفيلم البرازيلي «لا أستطيع أن أذكر الاسم».

لجنة تحكيم الأفلام الطويلة وترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة الكاتب والممثل والمخرج الإنجليزي البروفيسور لويد بيترز، وضمت في عضويتها المخرج الدكتور مجدي أحمد علي، والفنانة عبير صبري، والدكتور نبيل الفيلكاوي، رئيس نقابة الفنانين والإعلاميين الكويتيين، والمخرج والمنتج الأوزبكستاني سعيد تولياجانوف.

وكانت المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة قد شهدت منافسة بين 9 أفلام من دول عربية وأجنبية، ضمن برنامج الدورة الرابعة، من بينها الفيلم المصري «تروما» للمخرج حاتم قناوي، والفيلم الجزائري «خيط الروح» للمخرج يوسف محساس، والفيلم الهندي «قلم حبر قيمته 87 روبية» للمخرج رافي نيبالكمار، والفيلم البرازيلي «لا أستطيع ذكر هذا الاسم» للمخرج هيلفيسيو راتون. «ماما بابا باشا» يحصد الجائزة الأولى في مسابقة الأفلام القصيرة وفي مسابقة الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، منحت لجنة التحكيم الجائزة الأولى للفيلم الروسي «ماما بابا باشا»، من إخراج ساشا جروموفا. وحصل الفيلم الهندي «أول فيلم»، من إخراج بيوش ثاكور، على الجائزة الثانية، بينما ذهبت الجائزة الثالثة إلى الفيلم السعودي «قبل الظهر»، من إخراج مروان الشافعي.

كما منحت اللجنة شهادة تقدير للفيلم الهندي «الشخص الذي يلعب»، من إخراج شوبيتا ثاكور. وشهدت هذه المسابقة منافسة بين 27 فيلمًا من 17 دولة، من بينها «شغف أعمى» للمخرج علي حسين أمصيول من العراق، و«ماما بابا باشا» للمخرجة ساشا جروموفا من روسيا، و«لأننا معًا» للمخرج أحمد عبدالعليم قاسم من مصر، و«الضوء المتأخر» للمخرج يون تونغ من الصين.

لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة وضمت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة الفنان أحمد فتحي من مصر، والناقد والكاتب حسن الرشيد من قطر، وأناستاسيا دمينتيفا من روسيا، حيث تولت اللجنة تقييم الأعمال المتنافسة واختيار الأفلام الفائزة بجوائز المسابقة.

«ما لم تأخذه الشمس» يفوز بالجائزة الأولى في مسابقة أفلام الطلبة وفي المسابقة الدولية لأفلام الطلبة، حصل الفيلم التونسي «ما لم تأخذه الشمس»، من إخراج يوسف الفرمازي، على الجائزة الأولى. وذهبت الجائزة الثانية إلى الفيلم البرازيلي «إيكو»، من إخراج بيترا بيانكو، بينما حصل الفيلم المصري «الذهب الأبيض»، من إخراج ساندي سعيد، على الجائزة الثالثة.

كما منحت لجنة التحكيم شهادة تقدير للفيلم الإسباني «حساسية»، من إخراج ألبرت جونزاليس مورينو. وشهدت المسابقة الدولية لأفلام الطلبة مشاركة 22 فيلمًا، بواقع 11 فيلمًا مصريًا و11 فيلمًا عربيًا وأجنبيًا، من دول تركيا والهند والبرازيل وألمانيا والعراق وروسيا ونيجيريا، في إطار اهتمام المهرجان بتقديم مساحة للمواهب السينمائية الشابة لعرض أفلامها وتجاربها والتنافس على جوائز الدورة. لجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة وضمت لجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة الدكتور خالد عبدالجليل، أستاذ السيناريو بالمعهد العالي للسينما، والناقدة والكاتبة الدكتورة آمال عثمان، والفنان الليبي عبدالباسط بوقندة. «الجائزة الخضراء».. ذهبت لفيلم «مال قارون» وفي «الجائزة الخضراء»، قررت لجنة التحكيم منح الجائزة لـ فيلم «مال قارون»، من إخراج مهند دياب. وتخصص الجائزة للأعمال التي تدعم مفهوم السياحة البيئية، في إطار اهتمام مهرجان الغردقة لسينما الشباب بالربط بين السينما والقضايا المرتبطة بالبيئة والسياحة، وتشجيع صناع الأفلام على تقديم موضوعات تتناول هذه القضايا. وترأس لجنة تحكيم «الجائزة الخضراء» الخبير السياحي الدكتور عاطف عبداللطيف، وضمت في عضويتها السيناريست محمود حمدان والمونتير أحمد حمدي.

«حياة DNA» تحصد جائزة لجنة المهرجان كما قررت لجنة المهرجان منح جائزتها لفيلم «حياة DNA»، من إخراج عمرو منصور، من مصر، ضمن الجوائز التي أعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي الختامي للدورة الرابعة.