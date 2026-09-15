نبيلة عبيد: مبدأ مشاركة في أعمال الجيل الجديد غير مرفوض.. ولكن بشرطl خاص

كشف الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد عن شرطها للموافقة علي المشاركة في اعمال درامية مع الجيل الجديد من الفنانين.

وقالت النجمة نبيلة عبيد في تصريحات خاصة لصدي البلد: حين أرى فنانًا، سواء ممثلًا أو مخرجًا، يقدم عملًا جيدًا، أتواصل معه وأهنئه على الفور، وهذا حدث مؤخرًا مع كريم عبد العزيز وبيتر ميمي.

وتابعت الفنانة القديرة نبيلة عبيد: ولو وجدت عملًا جيدًا ودورًا جيدًا يليق باسمي ومكانتي، وضعوا هنا مائة خط تحت كلمة «لو»، سأوافق وليس لدي مانع، شرط أن العمل لا يقلل مني ومن مسيرتي وشخصي، فالمبدأ غير مرفوض، لكن لا بد وأن يضيف لي العمل.

يا ابنتي لا تحيرني معك:



الجدير بالذكر أن نبيلة عبيد تعود للعمل الإذاعي من خلال مسلسل جديد يحمل اسم يا ابنتي لا تحيرني معك، وهو عن رواية للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس.