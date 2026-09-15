قيادي بحماة الوطن: العلاقات المصرية السعودية تجمع التاريخ بالمستقبل

أكد المستشار محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن، أن العلاقات المصرية السعودية تتمتع بخصوصية كبيرة في منظومة العلاقات العربية، مؤكدًا أن هذه الخصوصية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والروابط المشتركة بين الشعبين والقيادتين.

العلاقات المصرية السعودية

وقال صالح إن مصر والمملكة العربية السعودية تمثلان قوتين رئيسيتين في المنطقة العربية، وإن التعاون بينهما يعكس أهمية التكامل بين الدول العربية الكبرى، خاصة في ظل ما يمتلكه البلدان من إمكانات سياسية واقتصادية وبشرية واسعة.

وأضاف القيادي بحزب حماة الوطن أن العلاقات المصرية السعودية تمتد إلى مجالات عديدة، من بينها السياسة والاقتصاد والاستثمار والتجارة والثقافة والسياحة، وهو ما يجعلها شراكة شاملة تتطور باستمرار وفقًا للمصالح المشتركة.

العلاقات الشعبية بين المصريين والسعوديين

وأوضح أن العلاقات الشعبية بين المصريين والسعوديين تمثل أحد أهم عناصر قوة هذه الشراكة، مؤكدًا أن حركة المواطنين بين البلدين، ووجود جاليات وروابط أسرية ومجتمعية واسعة، ساهمت في بناء جسور متينة بين الشعبين على مدار عقود.وأشار المستشار محمد مجدي صالح إلى أن المستقبل يحمل فرصًا كبيرة أمام البلدين لتعزيز التعاون في القطاعات الجديدة، خاصة التكنولوجيا والتحول الرقمي والطاقة والصناعة والاستثمار، إلى جانب استمرار التعاون في المجالات التقليدية التي أثبتت نجاحها.

وشدد صالح على أن العلاقات المصرية السعودية ستظل نموذجًا مهمًا للشراكة العربية الناجحة، مؤكدًا أن تعميق التعاون بين القاهرة والرياض يحقق فوائد مباشرة للشعبين، ويدعم التنمية والاستقرار، ويعزز قدرة المنطقة العربية على بناء مستقبل أكثر قوة وتكاملًا.