سيد سليمان أمينا لأمانة التجارة الداخلية والخارجية بحزب مستقبل وطن بأسوان

أصدرت الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن قرارًا بتكليف الدكتور سيد علي سليمان أمينًا لأمانة التجارة الداخلية والخارجية بالحزب على مستوى محافظة أسوان، في إطار إعادة تنظيم الهيكل التنظيمي والاستفادة من الكفاءات والكوادر الحزبية بالمحافظة.

وكان الدكتور سيد علي يشغل منصب الأمين العام المساعد لمركز إدفو بحزب مستقبل وطن، قبل توليه مهام أمانة التجارة الداخلية والخارجية بالمحافظة.

ويأتي القرار في إطار توجه الحزب نحو تعزيز العمل التنظيمي وتفعيل دور الأمانات النوعية، بما يسهم في دعم التواصل مع المواطنين ومتابعة الملفات المرتبطة بالنشاط التجاري والاقتصادي، إلى جانب تعزيز الحضور المجتمعي للحزب بمحافظة أسوان.

ومن المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة تكثيفًا للجهود المتعلقة بملفات التجارة الداخلية والخارجية، بما يتوافق مع توجهات الحزب وأولوياته في دعم المواطنين والمساهمة في طرح ومناقشة القضايا الاقتصادية ذات الصلة.