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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كانت حاجة هزار .. ويجز يكشف مفاجأة عن كواليس «باظت»

ويحز
ويحز
يمنى عبد الظاهر

روى مطرب الراب ويجز تفاصيل جديدة عن بداية أغنيته «باظت»، كاشفًا أن العمل لم يكن مخططًا له في البداية، وإنما خرج من فكرة عفوية جمعت بينه وبين أصدقائه، قبل أن تتحول إلى أغنية تلقى رواجًا كبيرًا.

وخلال ظهوره في برنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، تحدث ويجز عن أجواء صناعة الأغنية، قائلًا: «كانت حاجة هزار، بس أنا باخد الهزار جد».

وأشار ويجز إلى أن فترة تنفيذ الأغنية شهدت تجمعه المستمر مع عدد من أصدقائه، واصفًا إياهم بأنهم «كلهم بايظين وشياطين»، موضحًا أن انشغال كل شخص منهم بحياته بعد ذلك غيّر شكل تلك التجمعات.

وكشف مطرب الراب أن تصوير الأغنية تم بمشاركة أصدقائه داخل جراج بإحدى العمارات، لافتًا إلى أنهم كانوا يشعرون بالقلق من اعتراض سكان العقار على وجودهم، وكانوا يخشون أن يطلب منهم أحد مغادرة المكان.

وأشار ويجز إلى أن الأغنية انتشرت بشكل كبير بعد طرحها، وحققت شهرة واسعة، رغم أنها بدأت في الأساس كفكرة بسيطة بين مجموعة من الأصدقاء.



 

مطرب الراب ويجز باظت صاحبة السعادة الفنانة والإعلامية إسعاد يونس

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