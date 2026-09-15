أسعار الذهب الآن في مصر

تواصل أسعار الذهب اليوم تحركاتها في السوق المحلية وسط اهتمام واسع من المواطنين والمستثمرين بمتابعة مستجدات الذهب.

وتأتي هذه المتابعة في ظل ارتباط حركة الذهب محليا بعدد من المؤثرات أبرزها سعر الأوقية عالميا وسعر الدولار مقابل الجنيه إلى جانب مستويات العرض والطلب في السوق.

وتحظى أسعار الذهب باهتمام خاص من جانب المقبلين على الزواج والراغبين في شراء المشغولات الذهبية وكذلك الباحثين عن شراء السبائك والجنيهات الذهبية بهدف الادخار والاستثمار.

أسعار الذهب الان في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 سبتمبر 2026 في السوق المحلية وفقا للمستويات التالية.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 7110 جنيهات للبيع مقابل 7050 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 6220 جنيها للبيع مقابل 6170 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 5330 جنيها للبيع مقابل 5290 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14 سجل 4145 جنيها للبيع مقابل 4115 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب سجل 49760 جنيها للبيع مقابل 49360 جنيها للشراء.

سعر الأونصة بالأسواق المحلية سجل 221100 جنيه للبيع مقابل 219325 جنيها للشراء.

وسجلت الأونصة عالميا نحو 4291.29 دولار.

أسعار الذهب الان في مصر

حركة الذهب في السوق المحلية

تتأثر أسعار الذهب في مصر بمجموعة من العوامل المحلية والعالمية التي تحدد اتجاهات السوق خلال التعاملات اليومية، ويأتي في مقدمة هذه العوامل سعر الأوقية في الأسواق العالمية وسعر الدولار مقابل الجنيه إلى جانب حركة العرض والطلب محليا.

وقد تشهد الأسعار تغيرات خلال اليوم مع تحرك الأسواق العالمية أو تغير أسعار الصرف أو اختلاف مستويات الطلب والتداول داخل السوق المحلية، لذلك قد تختلف الأسعار من وقت إلى آخر وفقا للمستجدات التي تطرأ على السوق.

ولا تمثل أسعار جرام الذهب المعلنة التكلفة النهائية للمشغولات الذهبية التي يشتريها المستهلك، حيث تضاف المصنعية والدمغة وأي رسوم أخرى وفقا لنوع المشغولة وتصميمها والجهة المصنعة والتاجر.

أسعار الذهب الان في مصر

أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب العالمية بعدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية التي تحدد اتجاه المستثمرين وحركة التداول في الأسواق.

وتعد قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة والسياسة النقدية من أبرز العوامل المؤثرة في حركة المعدن النفيس، كما يلعب الدولار الأمريكي دورا رئيسيا في تحديد اتجاهات الذهب عالميا.

وتؤثر معدلات التضخم والبيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصادات الكبرى أيضا على توقعات المستثمرين بشأن مستقبل أسعار الذهب والأصول الاستثمارية المختلفة.

كما يمكن للتوترات والأزمات السياسية والاقتصادية والتطورات الجيوسياسية أن تنعكس على حركة الذهب، وقد يزداد الإقبال على المعدن النفيس خلال فترات ارتفاع المخاطر وعدم اليقين باعتباره أحد الأصول التي يلجأ إليها بعض المستثمرين للتحوط من تقلبات الأسواق.

الذهب كوسيلة للادخار والاستثمار

يحتفظ الذهب بأهمية كبيرة لدى المواطنين في مصر باعتباره إحدى وسائل الادخار المتاحة، وتتعدد أشكال الاستثمار فيه بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات الذهبية وفقا لاحتياجات كل شخص.

كما يستخدم بعض المستثمرين الذهب ضمن خطط تنويع الاستثمارات وتوزيع المدخرات بين أكثر من أصل بهدف تقليل تأثير التقلبات التي قد تشهدها الأسواق.

وتظل متابعة الأسعار العالمية وسعر الدولار وحركة السوق المحلية من أبرز العوامل التي تساعد على فهم التغيرات اليومية في أسعار الذهب واتجاهات المعدن النفيس.