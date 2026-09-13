أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن

شهد سعر أكبر أعيرة الذهب؛ استقرارًا مع أول تعاملات له اليوم الأحد 13-9-2026 على مستوى محلات الصاغة المختلفة.

آخر تحديث لأكبر سعر عيار

سجل آخر تحديث لأكبر سعر ذهب وهو من عيار 24 الأكبر قيمة 7177 جنيها للشراء و 7120 جنيها للبيع .

سعر الذهب اليوم

وأظهرت تعاملات الذهب ثباتا من دون تغيير على مختلف الأعيرة الذهبية دون تغيير.

تحركات الذهب

وفقد سعر جرام الذهب ما يقارب من 20 جنيهًا في يوم واحد وذلك خلال تعاملات أمس.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 6280 جنيها

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7177 جنيها للشراء و 7120 جنيها للبيع .

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6579 جنيها للشراء و 6526 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6280 جنيها للشراء و 6230 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا5382 جنيها للشراء و 5340 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 50.24 ألف جنيه للشراء و 49.84 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب 4349 دولار للشراء و 4348 دولار للبيع.

الذهب في السوق العالمية

تتجه أنظار أسواق الذهب العالمية إلى بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة، وسط تحركات محدودة للمعدن الأصفر واستمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية، في وقت ساهم فيه تراجع الدولار في تقديم دعم إضافي للذهب.

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 4,412.84 دولار للأوقية، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.1% إلى 4,457.10 دولار للأوقية.

وجاءت هذه التحركات بالتزامن مع استمرار ضعف الدولار الأمريكي، وهو ما يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، ويدعم الإقبال على المعدن النفيس.

سعر الذهب في مصر

وقال إدوارد مير، محلل السلع لدى «ماريكس»، إن التطورات الجيوسياسية في الخليج تأتي حاليًا في مرتبة ثانوية بالنسبة إلى تحركات الذهب، بينما يظل ضعف الدولار عاملًا رئيسيًا في دعم الأسعار.

بيانات التضخم تحسم اتجاه الفائدة

يترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي، على أن تصدر بيانات أسعار المستهلكين يوم الجمعة، وسط توقعات بأن تلعب نتائج هذه البيانات دورًا مهمًا في تحديد اتجاه السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

تسعّر الأسواق حاليًا احتمالًا بنحو 60% لرفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال الشهر الجاري، وفق أداة «CME FedWatch».

وفي المقابل، أظهر استطلاع أن غالبية الاقتصاديين تتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع سبتمبر، وكذلك حتى نهاية العام، وهو ما يعكس تباينًا بين توقعات الأسواق وتقديرات الاقتصاديين.

الذهب أمام ضغوط أسعار الفائدة

عادةً ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلبًا على الذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، إذ تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازته مقارنة بالأصول التي تحقق عوائد.

الذهب يقفز لأعلى مستوى في أكثر من 3 أشهر ترقبا لبيانات التضخم الأمريكية

وقال دانيال هاينز، كبير استراتيجيي السلع لدى «إيه إن زد»، إن الذهب يحظى بالدعم مع استمرار الضغوط المالية الأمريكية، التي تؤثر في الثقة بالقيمة طويلة الأجل للدين الحكومي والدولار.

الفضة والبلاتين والبلاديوم

لم تقتصر التحركات على الذهب، إذ ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 67.42 دولار للأوقية.