الأنبا دميان والأنبا أغابيوس يزوران دير السريان بألمانيا | صور

زار صاحبا النيافة الأنبا دميان مطران إيبارشية شمالي ألمانيا ورئيس دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر، والأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، يرافقهما وفد من الآباء كهنة الإيبارشية ورهبان دير القديس الأنبا بيشوي، دير القديس يعقوب السروجي في مدينة ڤاربورغ (مقر الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بألمانيا).

كان في استقبالهما والوفد المرافق المطران فيلوكسينوس متاؤوس مطران السريان الأرثوذكس بألمانيا، حيث سادت الزيارة أجواء من المحبة والتقدير المتبادل بما يعكس روح الأخوة والمحبة المسيحية بين الكنائس.

تخللت الزيارة التسابيح والترانيم والصلوات التي عبّرت عن عمق الروابط الأخوية، كما قدم المطران فيلوكسينوس متاؤوس الهدايا التذكارية، وتم التقاط الصور الجماعية.