المايسترو هاني فرحات يكشف عن رأيه في «صوت مصر» ويعلن موقفه من أنغام وشيرين

حسم المايسترو هاني فرحات موقفه من المنافسة على لقب «صوت مصر»، مؤكدًا أن الفنانة أنغام هي الأجدر بحمل هذا اللقب، لما تمثله من قيمة فنية واعتزاز واضح بانتمائها لمصر.

وخلال استضافته في برنامج «الصورة» مع الإعلامية لميس الحديدي، أشاد هاني فرحات بأنغام، قائلًا: «طبعا أنغام تستحق مليون في المية لقب صوت مصر، ده متفصل عليها لأنها مُشرفة وتفخر إنها مصرية.. في جدل رهيب ليه؟».

وأوضح المايسترو أن منح أنغام لقب «صوت مصر» لا يتعارض مع إطلاق لقب «إحساس مصر» على الفنانة شيرين عبدالوهاب، معتبرًا أن لكل فنانة مكانتها وبصمتها الخاصة.

وأضاف هاني فرحات أنه إذا كان لقب «صوت مصر» يُمنح وفقًا لمعايير وشروط محددة، فإنه يرى أن أنغام ستكون الأحق به، مؤكدًا دعمه الكامل لأحقيتها في الحصول على اللقب



