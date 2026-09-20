بوسي شلبي تتألق بالأحمر في أحدث ظهور لها.. شاهد

حرصت الإعلامية بوسي شلبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات إنستجرام، صورا من أحدث ظهور لها.

إطلالة بوسي شلبي

تألقت بوسي شلبي في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الأحمر الذي لا يحمل أي نقوشات او تطريزات.

وأكملت بوسي شلبي إطلالتها ببعض المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت بوسي شلبي بخصلات شعرها الأشقر المنسدلة على كتفيها،