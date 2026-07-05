فينيسيوس يستعيد بريقه في كأس العالم.. وريال مدريد يثق في تجديد عقده دون قلق

استعاد فينيسيوس جونيور أفضل مستوياته خلال منافسات كأس العالم 2026، بعدما قاد منتخب البرازيل بسلسلة من العروض المميزة التي أعادته إلى دائرة نخبة نجوم الكرة العالمية، ليصبح مجددًا من أبرز المرشحين للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية، وفقًا لما أكدته صحيفة "آس" الإسبانية.

تألق يعيد فينيسيوس إلى القمة

وقدم الجناح البرازيلي مستويات لافتة مع منتخب بلاده، ليؤكد قدرته على صناعة الفارق وحسم المباريات، وهو ما منح المدير الفني كارلو أنشيلوتي ثقة كبيرة في الاعتماد عليه خلال مشوار "السيليساو" في البطولة.

وأكدت صحيفة "آس" أن تألق فينيسيوس أعاده إلى قائمة أفضل خمسة لاعبين في العالم خلال الفترة الحالية، بعد الأداء المميز الذي ظهر به في كأس العالم.

هدوء داخل ريال مدريد

ورغم استمرار الحديث عن مستقبل اللاعب، أوضحت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد تتعامل مع ملف تجديد عقد فينيسيوس بهدوء كامل، ولا تشعر بأي قلق بشأن استمراره مع الفريق.

وأضافت أن النادي لا يزال متمسكًا بسياساته المعتادة في مفاوضات التجديد، والتي تقوم على أن مصلحة ريال مدريد والفريق تأتي دائمًا في المقام الأول، وهو النهج الذي يدركه اللاعب ومحيطه بشكل جيد.

تساؤلات داخل النادي

ورغم هذا الهدوء، أشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي ريال مدريد يواصلون دراسة أسباب التفاوت الكبير في مستويات بعض نجوم الفريق، بعدما ظهروا بصورة مميزة مع منتخباتهم في كأس العالم، مقارنة بما قدموه بقميص النادي خلال الموسمين الماضيين.

وترى إدارة النادي أن غرفة ملابس ريال مدريد تضم ثلاثة من أفضل خمسة لاعبين في العالم، لكنها تؤمن بأن الوصول إلى أفضل نسخة منهم يحتاج إلى حلول فنية وإدارية، وهو ما تعتقد أنه سيكون أحد أبرز أدوار المدير الفني الجديد جوزيه مورينيو.

فينيسيوس لا يفكر في الرحيل

وأكدت "آس" أن فينيسيوس أبلغ زملاءه في منتخب البرازيل بأنه لا يشعر بأي استعجال لحسم مستقبله، ويثق في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع ريال مدريد بشأن تجديد عقده.

كما شدد اللاعب على أنه لا يفكر في الانتقال إلى أي نادٍ آخر، مؤمنًا بأن مستقبله لا يزال داخل أسوار النادي الملكي، في انتظار عقد جلسة جديدة مع إدارة النادي، يتقدمها الرئيس فلورنتينو بيريز، من أجل استكمال المفاوضات.

علاقة قوية مع بيريز

ولا يخفي النجم البرازيلي تقديره الكبير لرئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، بسبب الدعم الذي تلقاه منه منذ انضمامه إلى الفريق، وهو ما يعزز رغبته في مواصلة مسيرته بقميص النادي.

مسؤولية أكبر مع البرازيل

وأشارت الصحيفة إلى أن فينيسيوس يعيش أجواء مختلفة مع المنتخب البرازيلي مقارنة بما يواجهه في الدوري الإسباني، حيث يشعر بثقة أكبر ويتحمل مسؤوليات إضافية، وهو ما انعكس على مستواه داخل الملعب، خاصة مع ارتدائه شارة قيادة المنتخب في بعض المباريات.

ويطمح فينيسيوس إلى حمل هذه المسؤولية أيضًا داخل ريال مدريد خلال الموسم المقبل، لكنه يدرك أن كرة القدم تحكمها النتائج والوقائع أكثر من العواطف، في ظل اقتراب نهاية عقده الحالي واستمرار المفاوضات بشأن مستقبله مع النادي الملكي.