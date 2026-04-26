محمود وفا.. طاقم تحكيم مباراة المصري وسموحة كاملا

أعلنت لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة المصري، عن طاقم تحكيم مباراة المصري البورسعيدي أمام سموحة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري خلال منافسات المرحلة النهائية من بطولة الدوري.

يدير الحكم محمود وفا مباراة المصري أمام سموحة في الدوري، بينما يساعده شريف عبدالله وخالد حسين، وأحمد ماجد حكم رابع، ويتواجد على تقنية الفيديو، علاء صبري، ومحمد عزازي مساعدا له.

وتقام المباراة على ملعب استاد السويس الجديد، في مواجهة مرتقبة تجمع بين المصري البورسعيدي ونظيره سموحة، مساء غدا الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

ويحتل سموحة المركز السابع والأخير في مجموعة المنافسة على اللقب، برصيد 31 نقطة جمعها من 23 مباراة، حيث حقق الفوز في 8 مواجهات، وتعادل في 7، وتلقى 8 هزائم، وسجل 22 هدفًا واستقبل 19.

في المقابل، يأتي المصري البورسعيدي في المركز السادس برصيد 34 نقطة من 23 مباراة، بعدما حقق 8 انتصارات، وتعادل في 10 مباريات، وتلقى 5 هزائم، وسجل 33 هدفًا واستقبل 27 هدفًا.