حزب الله: الخروقات الإسرائيلية تجاوزت 500 خرق بري وبحري وجوي منذ بداية الهدنة



أكد حزب الله اللبناني أن مواصلة المقاومة استهداف تجمعات الجيش الإسرائيلي هو رد مشروع على خروقاته المتمادية لوقف إطلاق النار منذ اليوم الأول لإعلان الهدنة المؤقتة.

وقال حزب الله في بيان له أن الخروقات الإسرائيلية تجاوزت 500 خرقا برا وبحرا وجوا منذ بداية الهدنة من قصف ونسف وتدمير للبيوت وأدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وشدد الحزب اللبناني إلى أن تمديد الهدنة لأسابيع إضافية كان من المفترض أن يأتي بوقف إطلاق نار حقيقي يوقف فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته واعتداءاته وخاصة نسفه وتدميره للبيوت في الجنوب.

وأضاف الحزب في بيانه : نؤكد أن استمرار العدو في خرقه لوقف إطلاق النار وفي اعتداءاته سيقابل بالرد والمقاومة الحاضرة والجاهزة للدفاع عن أرضها وشعبها وهو حق تكفله المواثيق الدولية.

وأتم حزب الله بيانه قائلا : السلطة اللبنانية تقف صامتة عاجزة عن القيام بواجبها فيما الجيش الاسـرائيلي ينسف البيوت ويحرق الأخضر واليابس.