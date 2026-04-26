مصر وبيلاروسيا تعيدان رسم خريطة التعاون الصناعي.. شراكات إنتاجية جديدة وتوسيع للتبادل التجاري



بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع السفير إيفجيني سوبوليفسكي، سفير جمهورية بيلاروسيا في مصر، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، وتطوير الشراكات الصناعية، ومعالجة التحديات الفنية والتنظيمية التي تواجه حركة التجارة بين البلدين، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد للاستثمار والتجارة.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن الدولة المصرية تولي أولوية قصوى لتعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أهمية دعم توطين التكنولوجيا التي تحقق قيمة مضافة حقيقية وتدعم خطط التنمية المستدامة.



وأوضح أن التعاون مع الجانب البيلاروسي يمكن أن يشهد توسعًا كبيرًا في مجالات تصنيع وتجميع المعدات الثقيلة، وعلى رأسها الجرارات والشاحنات والأتوبيسات، مع العمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تعزيز الشراكات الصناعية بين البلدين.

واستعرض الجانبان أوضاع خطوط التجميع القائمة، والتي حققت نسب مكون محلي تصل إلى 45%، حيث تم بحث آليات دعم استدامة تشغيلها، في ظل ما أشار إليه الجانب البيلاروسي من تحديات تشغيلية تستدعي توفير آليات دعم مناسبة، إلى جانب دراسة إمكانية ضمان شراء جزء من الإنتاج بما يعزز الجدوى الاقتصادية.

وشدد الوزير على أن معايير السوق والربحية تمثل الأساس لاستمرار أي مشروع صناعي، مع التأكيد على انفتاح الدولة لدراسة دعم الصناعات الاستراتيجية في إطار من الحوكمة والشفافية، بما يضمن تحقيق التوازن بين الجدوى الاقتصادية والمصلحة العامة.

كما ناقش اللقاء فرص تعزيز صادرات المنتجات الغذائية البيلاروسية إلى السوق المصري، خاصة الألبان ومنتجاتها، بما في ذلك ألبان البودرة والزبدة، إلى جانب التوجه لتصدير منتجات أغذية الأطفال، حيث طالب الجانب البيلاروسي ببحث الاشتراطات المصرية الخاصة بهذا الملف.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح أن منتجات أغذية الأطفال تخضع لاعتمادات صارمة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مشددًا على أن سلامة الغذاء وحماية المستهلك المصري تمثل خطًا أحمر، وأن الوزارة تعمل مع الجانب البيلاروسي على مواءمة المواصفات الفنية وفقًا للمعايير العالمية.

وأشار إلى استعداد الوزارة لتسهيل زيارات التفتيش الفني للمصانع البيلاروسية، بما يضمن مطابقة المنتجات للاشتراطات المصرية، ويسهم في تعزيز فرص نفاذ المنتجات البيلاروسية إلى السوق المصري وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

واتفق الجانبان على أهمية تكثيف التنسيق المؤسسي خلال المرحلة المقبلة، من خلال إعادة تفعيل مجموعة العمل للتعاون الصناعي، التي لم تنعقد منذ يوليو 2023، إلى جانب بدء التحضير للاجتماع الثامن للجنة المصرية – البيلاروسية المشتركة، وتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في البلدين.

كما تم التأكيد على تنظيم منتدى أعمال مصري – بيلاروسي في العاصمة مينسك يوم 7 مايو المقبل، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ليكون منصة لعرض الفرص الاستثمارية وبناء شراكات مباشرة بين القطاع الخاص في البلدين.

ومن جانبه، أكد السفير إيفجيني سوبوليفسكي أن السوق المصري يمثل بوابة استراتيجية مهمة للمنطقة، مشيرًا إلى أن بلاده تسعى إلى بناء شراكات طويلة الأمد تتجاوز مجرد التبادل التجاري، مع التركيز على دعم الحكومة لتطوير الخطوط الإنتاجية في مصر وتعزيز التعاون الصناعي المشترك.