تداولات بقيمة 8.6 مليون دينار ترفع مؤشر بورصة عمان لـ3852 نقطة

بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان بنهاية تعاملات اليوم "الأحد" نحو 8.6 مليون دينار أردني، بما يعادل حوالي 12.1 مليون دولار ، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 4.8 مليون سهم تم تنفيذها من خلال 3250 عقدًا.

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3852 نقطة، مسجلًا زيادة بنسبة 0.38%، مدفوعًا بارتفاع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.36%، وقطاع الخدمات بنسبة 0.49%، في حين تراجع مؤشر القطاع المالي بنسبة طفيفة بلغت 0.01%.

وعلى صعيد حركة الشركات، أظهرت مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 90 شركة، ارتفاع أسعار أسهم 33 شركة، مقابل انخفاض أسعار أسهم 23 شركة، فيما استقرت أسعار باقي الشركات دون تغيير.