فرج عامر: لن أعود لنادي سموحة تحت أي ظرف ولا صلة لي بالأحداث الجارية

أكد المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عدم علاقته بالأحداث الجارية داخل النادي، مطالبا بعدم الزج باسمه أو صورته فيما يحدث حاليا.

وأوضح عامر، عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، أنه لا صلة له بحديقة الأطفال الجديدة المقامة أمام منطقة الفروسية، سواء من قريب أو بعيد، مشيرًا إلى أنه حضر حفل الافتتاح بصفته رئيسًا للنادي في ذلك الوقت فقط، دون أي تدخل في تفاصيل المشروع.

وأضاف أنه لا يعلم أي معلومات بشأن تلك الأزمة، خاصة أنه كان مبتعدًا تمامًا عن إدارة النادي خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن جميع تفاصيل الانتخابات معروفة، وأن القضاء هو الفيصل فيها.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على موقفه النهائي، قائلًا إنه لن يعود إلى نادي سموحة تحت أي ظرف.