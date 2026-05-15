الأهلي يهنئ نادي أبو قير للأسمدة بالصعود للدوري الممتاز

هنأ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومجلس إدارته، نادي أبو قير للأسمدة بالصعود للدوري الممتاز.

وتقدم الخطيب ومجلس الإدارة وقطاعات النادي الرياضية بخالص لتهاني الى نادي أبو قير للاسمدة ومجلس إدارته ومنظومة العمل بالنادي بمناسبة صعود فريق الكرة للمشاركة في مسابقة الدوري الممتاز، متمنين له التوفيق والمزيد من التقدم والازدهار.

وحُسمت رسميًا هوية الفرق الثلاثة المتأهلة إلى الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027، بعد نهاية منافسات الجولة الأخيرة من دوري المحترفين.

ونجح فريق أبو قير للأسمدة في حجز بطاقة الصعود الثالثة، عقب فوزه على فريق راية بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من المسابقة.

ورفع أبو قير للأسمدة رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، بفارق 3 نقاط عن فريق مسار صاحب المركز الرابع، ليضمن التأهل رسميًا إلى الدوري الممتاز.