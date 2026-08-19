قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا تعلن إستهداف صهاريج تخزين وقود ومواد تشحيم للجيش الأوكراني في ميناء تشورنومورسك
بعد تكليفه من الإمام الأكبر.. أول قرارات رئيس جامعة الأزهر الجديد بعد توليه المنصب
طقس اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026.. انخفاض طفيف بدرجات الحرارة ورطوبة خانقة تسيطر على البلاد
3 مباريات ودية جمعت الأهلي وبرشلونة قبل صدام كأس خوان جامبر
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 19 أغسطس.. اعرف عيار 21 بكام
ملابس وأحذية.. أهلاً مدارس يستعد للانطلاق بتخفيضات تصل إلى 25%
تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة برشلونة في كأس خوان جامبر
كريم سامي يستقبل عزاء والدته بمسجد الرحمن الرحيم.. اليوم
رئيس البرلمان الإيراني عن زيارته للعراق: سنتخذ خطوات عملية ومهمة لترسيخ الأمن الذاتي والمشترك
دعاء سورة البقرة.. يفتح الأبواب المغلقة وترى العجب في حياتك
بعد الارتفاع .. إلى أين وصل سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء؟!
كسر في الجمجمة.. أسرة ياسمين المصابة في حريق مول أرابيلا تستغيث لعلاجها: تايهين وحالتها خطرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بطارية جديدة تمنح ماكلارين P1 وزنًا أخف ومدى كهربائيًا أكبر

ماكلارين P1
ماكلارين P1
عزة عاطف

كشفت شركة "V Engineering" البريطانية المتخصصة في صيانة وتطوير سيارات ماكلارين عن إطلاق بطارية بديلة عالية الجهد للسيارة الخارقة “ماكلارين P1”، ضمن برنامج تطويري يُدعى "Project Continuum". 

وتهدف البطارية الجديدة إلى رفع سعة تخزين الطاقة إلى 12.4 كيلوواط/ساعة مقارنة بالسعة الأصلية للسيارة البالغة 4.72 كيلوواط/ساعة، مع خفض وزن الحزمة بمقدار 23 كجم.

تقنيات فورمولا إي وتطوير الأداء الميداني

تعتمد البطارية المطورة على خلايا ليثيوم من طراز 21700 المصممة وفق معايير الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) لسباقات “فورمولا إي”، بالإضافة إلى دمج نظام تبريد يعتمد على الجليكول لزيادة كفاءة التبديد الحراري. 

وتوفر البطارية توافقًا كليًا بنظام "Plug & Play" مع البنية الكهربائية الأصلية للسيارة دون الحاجة إلى تعديل نظام الدفع الذي يولد قوة 916 حصانًا، مما يمنح السيارة مدى قيادة كهربائيًا أطول وقدرة أعلى على استدامة دعم الطاقة الهجينة على حلبات السباق.

أسباب الاستبدال وموعد التوفر الميداني

يأتي مشروع التحديث استجابة لتراجع كفاءة خلايا البطاريات الأصلية في طرازات ماكلارين P1 المصنعة بين عامي 2013 و2015، والتي يعود تاريخ إنتاج خلاياها الأولى إلى عام 2010. 

وتسبب تقادم البطاريات المصنعية في توقف عدد من السيارات عن العمل، مما دفع الشركة المستقلة لتطوير هذا الحل للحفاظ على القيمة السوقية للسيارة. 

ومن المقرر أن تبدأ عمليات التركيب الميداني للعملاء في ربيع عام 2027 لملاك السيارات في المملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة.

ماكلارين P1 السيارات الخارقة سيارات ماكلارين الهجينة V Engineering بطارية ماكلارين P1

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتوفي

وفاة عريس بعد 3 أيام من زفافه ونقل زوجته للمستشفى في طوخ بالقليوبية

محمد صلاح ووكيله

35 % من نصيبك .. وصلة مزاح بين محمد صلاح ووكيله رامي عباس

الصلاة

هل نسيان البسملة في الفاتحة يبطل الصلاة؟.. الأزهر يوضح حكم من نسي قولها

إمام عاشور

إعلامي: «آدم وطني» يُحرج الأهلي مُجددًا.. وإمام عاشور «قاعد ساكت بيتفرج»| فيديو

الأهلي وبرشلونة

موعد مباراة الأهلي وبرشلونة اليوم في كأس خوان جامبر .. والقنوات الناقلة

الدوري المصري

إيقاف الدوري المصري بعد شهر من انطلاقه.. ما السبب؟

مصطفى شوبير

سوق الانتقالات يشتعل.. ماذا حدث في كواليس صفقة مصطفى شوبير مع «يوفنتوس»؟

اسعار السبائك الذهب اليوم

سبيكة 20 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب اليوم بالمصنعية

ترشيحاتنا

الدولار

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

أهلًا مدارس

«أهلًا مدارس» يفتح أبوابه 25 أغسطس.. تخفيضات كبيرة على مستلزمات الطلاب

صورة ارشيفية

بعد وفاة فتاة بالمنوفية.. تحذيرات من مخاطر الأدوية دون إشراف طبي

بالصور

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة .. مكانها الصحيح مفاجأة

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة

إطلالة كاجوال.. مي عز الدين تخطف الأنظار بظهورها

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

قبل طبخها .. كيف تعرفين أن الفراخ المجمّدة فاسدة؟

كيف تعرفين أن الفراخ المجمدة فاسدة قبل طبخها؟
كيف تعرفين أن الفراخ المجمدة فاسدة قبل طبخها؟
كيف تعرفين أن الفراخ المجمدة فاسدة قبل طبخها؟

فستان صيفي.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بظهورها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد