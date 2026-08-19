بطارية جديدة تمنح ماكلارين P1 وزنًا أخف ومدى كهربائيًا أكبر

كشفت شركة "V Engineering" البريطانية المتخصصة في صيانة وتطوير سيارات ماكلارين عن إطلاق بطارية بديلة عالية الجهد للسيارة الخارقة “ماكلارين P1”، ضمن برنامج تطويري يُدعى "Project Continuum".

وتهدف البطارية الجديدة إلى رفع سعة تخزين الطاقة إلى 12.4 كيلوواط/ساعة مقارنة بالسعة الأصلية للسيارة البالغة 4.72 كيلوواط/ساعة، مع خفض وزن الحزمة بمقدار 23 كجم.

تقنيات فورمولا إي وتطوير الأداء الميداني

تعتمد البطارية المطورة على خلايا ليثيوم من طراز 21700 المصممة وفق معايير الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) لسباقات “فورمولا إي”، بالإضافة إلى دمج نظام تبريد يعتمد على الجليكول لزيادة كفاءة التبديد الحراري.

وتوفر البطارية توافقًا كليًا بنظام "Plug & Play" مع البنية الكهربائية الأصلية للسيارة دون الحاجة إلى تعديل نظام الدفع الذي يولد قوة 916 حصانًا، مما يمنح السيارة مدى قيادة كهربائيًا أطول وقدرة أعلى على استدامة دعم الطاقة الهجينة على حلبات السباق.

أسباب الاستبدال وموعد التوفر الميداني

يأتي مشروع التحديث استجابة لتراجع كفاءة خلايا البطاريات الأصلية في طرازات ماكلارين P1 المصنعة بين عامي 2013 و2015، والتي يعود تاريخ إنتاج خلاياها الأولى إلى عام 2010.

وتسبب تقادم البطاريات المصنعية في توقف عدد من السيارات عن العمل، مما دفع الشركة المستقلة لتطوير هذا الحل للحفاظ على القيمة السوقية للسيارة.

ومن المقرر أن تبدأ عمليات التركيب الميداني للعملاء في ربيع عام 2027 لملاك السيارات في المملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة.