قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بطلقات المدافع..مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي بـ تنزانيا
الأوقاف: الالتزام بقواعد المرور واجب ديني.. والذكاء الاصطناعي أداة جديدة
خبير لوائح يكشف المبلغ المطلوب لرفع إيقاف القيد عن الزمالك
انقلاب جرار ملح بالكيلو 10 على طريق سيوة مطروح وتعطل الحركة المرورية
موقع مغربي يكشف آخر تطورات ملف زيادة عدد الأندية في بطولات كاف
180مليون شخص تحت تهديد الحرارة والفيضانات والدخان جراء الطقس القاسي في أمريكا
نادي بشكتاش التركي يحسم الجدل حول محمد صلاح ببيان رسمي
“المدام معاك؟”.. أحمد سعد يحرج حسام حسن بمزحة على المسرح
رد فعل مفاجئ من ميسي على صورته الشهيرة مع لامين يامال: الحياة مجنونة
الرئيس السيسي يصل إلى دار السلام عاصمة جمهورية تنزانيا
جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف في خان يونس.. واستمرار القصف يفاقم الأزمة الإنسانية
من 15 إلى 120 جنيهًا.. انخفاض أسعار 15 صنف مانجو في الأسواق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الأهلي يحسم موقفه من تدعيم الدفاع ويحدد أولويات عموتة قبل الموسم الجديد .. ايه الحكاية

عموتة مدرب الأهلي
عموتة مدرب الأهلي
محمود أحمد

بدأت ملامح قائمة الأهلي للموسم الجديد تتضح تدريجيًا في ظل التحركات التي تقودها إدارة الكرة بالتنسيق مع المدير الفني المغربي الحسين عموتة استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد حيث تواصل الإدارة تقييم احتياجات الفريق قبل حسم ملف الصفقات والراحلين خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وخلال الساعات الماضية ترددت أنباء حول اقتراب الأهلي من التعاقد مع مدافع جديد لتدعيم الخط الخلفي إلا أن مصادر داخل القلعة الحمراء أكدت أن هذا الملف لم يُحسم حتى الآن وأن الجهاز الفني لم يطلب بشكل رسمي ضم قلب دفاع جديد في ظل اقتناعه بالعناصر المتاحة داخل الفريق.

عموتة لم يطلب تدعيم الدفاع

وأكد مصدر داخل الأهلي أن الحسين عموتة لم يضع مركز قلب الدفاع ضمن أولوياته في الميركاتو الصيفي مشيرًا إلى أن المدرب المغربي يرى أن الفريق يضم عددًا كافيًا من اللاعبين القادرين على شغل هذا المركز وهو ما يجعل تدعيم الخط الخلفي ليس من الملفات العاجلة في الوقت الحالي.

وأوضح المصدر أن تركيز المدير الفني ينصب حاليًا على تدعيم مركز المهاجم الصريح باعتباره أحد المراكز التي تحتاج إلى إضافة عنصر جديد قبل بداية الموسم.

ثقة كاملة في رباعي الدفاع

ويضم الأهلي في مركز قلب الدفاع كلًا من ياسر إبراهيم وياسين مرعي وعمرو الجزار وهادي رياض بالإضافة إلى الثنائي الشاب أحمد عابدين ومعتز محمد اللذين يخضعان للتقييم من جانب الجهاز الفني لحسم موقفهما النهائي.

وأكد المصدر أن هناك تمسكًا باستمرار الرباعي الأساسي في الخط الخلفي مع استمرار متابعة مستوى اللاعبين الشباب خلال فترة الإعداد قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن بقائهم ضمن القائمة الأولى أو خروجهم للإعارة من أجل اكتساب المزيد من الخبرات.

حقيقة رحيل ياسين مرعي

كما نفى المصدر ما تردد بشأن مطالبة ياسين مرعي بالبحث عن عروض للرحيل خلال فترة الانتقالات الحالية مؤكدًا أن اللاعب يحظى بثقة كاملة من الجهاز الفني وإدارة الكرة.

وأشار إلى أن جلسة جمعت مسؤولي النادي بالمدافع الشاب تم خلالها التأكيد على أهميته داخل الفريق وأنه جزء من مشروع الأهلي في الموسم المقبل دون وجود أي نية للتفريط في خدماته.

بيكهام يعود إلى سيراميكا كليوباترا

وفيما يتعلق بأحمد رمضان "بيكهام" أوضح المصدر أن اللاعب عاد إلى صفوف سيراميكا كليوباترا عقب انتهاء فترة إعارته مع الأهلي مشيرًا إلى أن إدارة النادي لم تبدأ حتى الآن أي مفاوضات للتعاقد معه بشكل نهائي.

وأضاف أن ملف بيكهام لم يُطرح على طاولة الجهاز الفني بصورة رسمية خاصة في ظل عدم وجود طلب مباشر من عموتة لدعم مركز قلب الدفاع.

مستقبل أشرف داري

وعلى الجانب الآخر يدرس الأهلي تسويق المدافع المغربي أشرف داري خلال فترة الانتقالات الصيفية بعدما عاد اللاعب إلى الفريق عقب انتهاء فترة إعارته.

وترى إدارة الكرة أن استمرار داري قد لا يكون الخيار الأفضل خاصة أنه يشغل مكانًا ضمن قائمة اللاعبين الأجانب في وقت يسعى فيه النادي لإعادة ترتيب قائمته الأجنبية بما يتناسب مع احتياجات الجهاز الفني للموسم الجديد.

ولا يزال القرار النهائي بشأن اللاعب مرتبطًا بالمفاوضات الجارية لتسويقه في ظل اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدماته.

ملف حراسة المرمى

وفي سياق متصل كشف المصدر أن إدارة الأهلي تدرس إمكانية رحيل أحد حراس المرمى خلال فترة الانتقالات الحالية إلا أن حسم هذا الملف سيتوقف على موقف مصطفى شوبير.

وأوضح أن النادي سينتظر وصول أي عروض رسمية للحارس الشاب قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن استمرار جميع الحراس أو الموافقة على رحيل أحدهم.

عمر كمال يقترب من الرحيل

كما يدرس الأهلي تسويق عمر كمال عبد الواحد خلال فترة الانتقالات الصيفية في ظل وجود اتجاه داخل إدارة الكرة لإعادة هيكلة بعض المراكز داخل الفريق.

ورغم ذلك شدد المصدر على أن القرار النهائي سيظل بيد المدير الفني الحسين عموتة الذي سيحسم قائمة الراحلين بعد متابعة جميع اللاعبين خلال فترة الإعداد.

معسكر إسبانيا يحسم الملفات

ومن المنتظر أن تغادر بعثة الأهلي إلى إسبانيا خلال الأيام المقبلة لإقامة معسكر إعداد خارجي يتخلله عدد من المباريات الودية في إطار التحضير لانطلاق الموسم الجديد.

ويعوّل الجهاز الفني على المعسكر لحسم العديد من الملفات الفنية سواء فيما يتعلق بالصفقات الجديدة أو اللاعبين المرشحين للرحيل بالإضافة إلى تقييم العناصر الشابة قبل الاستقرار على القائمة النهائية.

وتسعى إدارة الأهلي إلى إنهاء جميع الملفات الخاصة بسوق الانتقالات قبل ضربة البداية من أجل توفير أكبر قدر من الاستقرار الفني وتمكين الجهاز الفني من خوض الموسم الجديد بقائمة مكتملة قادرة على المنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية.

قائمة الأهلي الأهلي الحسين عموتة الانتقالات الصيفية القلعة الحمراء عموتة ياسر إبراهيم ياسين مرعي هادي رياض أحمد عابدين أحمد رمضان بيكهام أشرف داري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

3 أيام إجازة متتالية.. بشرى سارة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

هل تشغيل القرآن يحضر الجن

هل تشغيل القرآن دون الاستماع له يحضر الجن ويسكنه في البيت؟

السعودية

السعودية.. صفارات إنذار في الخرج وينبع عقب رصد صواريخ قادمة من إيران

الزمالك

الزمالك لن يشارك في دوري أبطال أفريقيا في حالة واحدة.. ما هي؟

الحكومة

تأمينات ومعاشات للديلفري والعمالة غير المنتظمة بتوجيهات الرئيس السيسي.. الحكومة تزف بشرى للملايين

زيكو ووالدته وزوجته

الأزمة انتهت .. صور جديدة تجمع مصطفى زيكو بوالدته وزوجته بالساحل

سقوط سيارة ملاكي في مياه ترعة بالغربية

بطل الشهامة في الغربية.. قفز في الترعة لإنقاذ أسرة داخل ملاكي ..صور

زيكو وزوجته

زوجة مصطفى زيكو تكشف مفاجأة كانت تُجهزها لوالدته بعد الأزمة الأخيرة

ترشيحاتنا

سيارات تيسلا الاجرة ذاتية القيادة

أزمة جديدة .. تسلا تواجه مشروع قانون في نيوجيرسي يعرقل تشغيل سياراتها الأجرة الذاتية ‏

روبي

أغنيتها الجديدة.. روبي تخطف الأنظار بإطلالة صيفية على البحر

متي يصبح الاستيقاظ المتكرر ليلًا لدخول الحمام تستدعي القلق؟

الاستيقاظ المتكرر ليلا لدخول الحمام.. متى يشير إلى مشكلة صحية؟

بالصور

احذر من تجاهلها.. علامات وأعراض مقاومة الإنسولين المبكرة وطرق الوقاية

علامات مقاومة الإنسولين
علامات مقاومة الإنسولين
علامات مقاومة الإنسولين

لأكل العيش.. أسعار سوزوكي ماروتي المستعملة بالسوق المصري

سوزوكي ماروتي
سوزوكي ماروتي
سوزوكي ماروتي

أزمة جديدة .. تسلا تواجه مشروع قانون في نيوجيرسي يعرقل تشغيل سياراتها الأجرة الذاتية ‏

سيارات تيسلا الاجرة ذاتية القيادة
سيارات تيسلا الاجرة ذاتية القيادة
سيارات تيسلا الاجرة ذاتية القيادة

ختام فعاليات التدريب المصري التركي المشترك "العقاب الذهبي".. فيديو وصور

العقاب الذهبي - GOLDEN EAGLE
العقاب الذهبي - GOLDEN EAGLE
العقاب الذهبي - GOLDEN EAGLE

فيديو

العقاب الذهبي - GOLDEN EAGLE

ختام فعاليات التدريب المصري التركي المشترك "العقاب الذهبي".. فيديو وصور

رئيس الأرجنتين ونهائي كأس العالم

رئيس الأرجنتين يرفض حضور نهائي كأس العالم.. والسبب مفاجأة!

دكتور فود

من السوشيال ميديا إلى ساحات القضاء.. من هو «دكتور فود»؟

زيكو

طول عمرك رقم واحد.. رسالة مؤثرة من مصطفى زيكو لوالدته بعد تصريحاتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد