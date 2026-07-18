الأهلي يحسم موقفه من تدعيم الدفاع ويحدد أولويات عموتة قبل الموسم الجديد .. ايه الحكاية

بدأت ملامح قائمة الأهلي للموسم الجديد تتضح تدريجيًا في ظل التحركات التي تقودها إدارة الكرة بالتنسيق مع المدير الفني المغربي الحسين عموتة استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد حيث تواصل الإدارة تقييم احتياجات الفريق قبل حسم ملف الصفقات والراحلين خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وخلال الساعات الماضية ترددت أنباء حول اقتراب الأهلي من التعاقد مع مدافع جديد لتدعيم الخط الخلفي إلا أن مصادر داخل القلعة الحمراء أكدت أن هذا الملف لم يُحسم حتى الآن وأن الجهاز الفني لم يطلب بشكل رسمي ضم قلب دفاع جديد في ظل اقتناعه بالعناصر المتاحة داخل الفريق.

عموتة لم يطلب تدعيم الدفاع

وأكد مصدر داخل الأهلي أن الحسين عموتة لم يضع مركز قلب الدفاع ضمن أولوياته في الميركاتو الصيفي مشيرًا إلى أن المدرب المغربي يرى أن الفريق يضم عددًا كافيًا من اللاعبين القادرين على شغل هذا المركز وهو ما يجعل تدعيم الخط الخلفي ليس من الملفات العاجلة في الوقت الحالي.

وأوضح المصدر أن تركيز المدير الفني ينصب حاليًا على تدعيم مركز المهاجم الصريح باعتباره أحد المراكز التي تحتاج إلى إضافة عنصر جديد قبل بداية الموسم.

ثقة كاملة في رباعي الدفاع

ويضم الأهلي في مركز قلب الدفاع كلًا من ياسر إبراهيم وياسين مرعي وعمرو الجزار وهادي رياض بالإضافة إلى الثنائي الشاب أحمد عابدين ومعتز محمد اللذين يخضعان للتقييم من جانب الجهاز الفني لحسم موقفهما النهائي.

وأكد المصدر أن هناك تمسكًا باستمرار الرباعي الأساسي في الخط الخلفي مع استمرار متابعة مستوى اللاعبين الشباب خلال فترة الإعداد قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن بقائهم ضمن القائمة الأولى أو خروجهم للإعارة من أجل اكتساب المزيد من الخبرات.

حقيقة رحيل ياسين مرعي

كما نفى المصدر ما تردد بشأن مطالبة ياسين مرعي بالبحث عن عروض للرحيل خلال فترة الانتقالات الحالية مؤكدًا أن اللاعب يحظى بثقة كاملة من الجهاز الفني وإدارة الكرة.

وأشار إلى أن جلسة جمعت مسؤولي النادي بالمدافع الشاب تم خلالها التأكيد على أهميته داخل الفريق وأنه جزء من مشروع الأهلي في الموسم المقبل دون وجود أي نية للتفريط في خدماته.

بيكهام يعود إلى سيراميكا كليوباترا

وفيما يتعلق بأحمد رمضان "بيكهام" أوضح المصدر أن اللاعب عاد إلى صفوف سيراميكا كليوباترا عقب انتهاء فترة إعارته مع الأهلي مشيرًا إلى أن إدارة النادي لم تبدأ حتى الآن أي مفاوضات للتعاقد معه بشكل نهائي.

وأضاف أن ملف بيكهام لم يُطرح على طاولة الجهاز الفني بصورة رسمية خاصة في ظل عدم وجود طلب مباشر من عموتة لدعم مركز قلب الدفاع.

مستقبل أشرف داري

وعلى الجانب الآخر يدرس الأهلي تسويق المدافع المغربي أشرف داري خلال فترة الانتقالات الصيفية بعدما عاد اللاعب إلى الفريق عقب انتهاء فترة إعارته.

وترى إدارة الكرة أن استمرار داري قد لا يكون الخيار الأفضل خاصة أنه يشغل مكانًا ضمن قائمة اللاعبين الأجانب في وقت يسعى فيه النادي لإعادة ترتيب قائمته الأجنبية بما يتناسب مع احتياجات الجهاز الفني للموسم الجديد.

ولا يزال القرار النهائي بشأن اللاعب مرتبطًا بالمفاوضات الجارية لتسويقه في ظل اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدماته.

ملف حراسة المرمى

وفي سياق متصل كشف المصدر أن إدارة الأهلي تدرس إمكانية رحيل أحد حراس المرمى خلال فترة الانتقالات الحالية إلا أن حسم هذا الملف سيتوقف على موقف مصطفى شوبير.

وأوضح أن النادي سينتظر وصول أي عروض رسمية للحارس الشاب قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن استمرار جميع الحراس أو الموافقة على رحيل أحدهم.

عمر كمال يقترب من الرحيل

كما يدرس الأهلي تسويق عمر كمال عبد الواحد خلال فترة الانتقالات الصيفية في ظل وجود اتجاه داخل إدارة الكرة لإعادة هيكلة بعض المراكز داخل الفريق.

ورغم ذلك شدد المصدر على أن القرار النهائي سيظل بيد المدير الفني الحسين عموتة الذي سيحسم قائمة الراحلين بعد متابعة جميع اللاعبين خلال فترة الإعداد.

معسكر إسبانيا يحسم الملفات

ومن المنتظر أن تغادر بعثة الأهلي إلى إسبانيا خلال الأيام المقبلة لإقامة معسكر إعداد خارجي يتخلله عدد من المباريات الودية في إطار التحضير لانطلاق الموسم الجديد.

ويعوّل الجهاز الفني على المعسكر لحسم العديد من الملفات الفنية سواء فيما يتعلق بالصفقات الجديدة أو اللاعبين المرشحين للرحيل بالإضافة إلى تقييم العناصر الشابة قبل الاستقرار على القائمة النهائية.

وتسعى إدارة الأهلي إلى إنهاء جميع الملفات الخاصة بسوق الانتقالات قبل ضربة البداية من أجل توفير أكبر قدر من الاستقرار الفني وتمكين الجهاز الفني من خوض الموسم الجديد بقائمة مكتملة قادرة على المنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية.