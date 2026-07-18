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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

22 يوليو تصفيات اختبار توفاس لأولى ثانوي.. وفرص تدريبية بالشركات الدولية للمتفوقين

الدكتورة هالة عبد السلام
الدكتورة هالة عبد السلام
ياسمين بدوي

أعلنت الدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم عقد التصفيات النهائية بـ اختبار توفاس TOFAS للبرمجة لطلاب الصف الأول الثانوي ، الأربعاء 22 يوليو الجاري.

وقالت رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال كلمتها في حفل تكريم طلاب البرمجة المتفوقين في اختبار TOFAS: سيتم تأهيل 10 طلاب للسفر فى رحلة ترفيهية إلى دولة اليابان وتأهيل 50 طالبا للعمل فى شركات.

وسوف تجرى هذه التصفيات من خلال اختبار توفاس TOFAS وذلك لتأهيل الطلاب الفائزين للسفر إلى اليابان أو الحصول على فرص تدريبية في الشركات الدولية.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة التربية والتعليم لدعم وتطوير مهارات طلاب الصف الأول الثانوي في مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي وتشجيعا لهم على بذل المزيد من التقدم والنجاح وتحفيزا للمتميزين منهم.

ويشهد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الآن، فعاليات "حفل تكريم طلاب البرمجة المتفوقين في اختبار TOFAS”، والسفير فوميو إيواي سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية وهيرويوكي تسونيشي رئيس شركة سبريكس.

وينعقد حفل التكريم اليوم، بحضور ٤٨٠ طالبا وطالبة من ٨ محافظات وهي القاهرة والجيزة والشرقية وبورسعيد ودمياط والسويس والإسماعيلية والقليوبية. 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه من المقرر تنظيم احتفاليات أخرى لتكريم المتفوقين بباقي المحافظات.

جدير بالذكر أن طلاب الصف الأول الثانوي هذا العام درسوا مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي من خلال منصة "كيريو" اليابانية المتخصصة، وأدى الطلاب اختبارًا دوليًا معتمدًا لقياس المهارات الرقمية والبرمجية يُعرف باسم “TOFAS” ، لبناء قاعدة واسعة من الطلاب المؤهلين للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب الصف الأول الثانوي أدوا اختبارًا دوليًا يُعرف باسم “TOFAS”، وهو اختبار يخوضه أكثر من 12 مليون طالب في اليابان.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن الطلاب الذين اجتازوا الفصل الدراسي الثاني، حصلوا على شهادات معتمدة من جامعة هيروشيما اليابانية، بما يعكس جودة المحتوى التعليمي المقدم لهم وارتباطه بالمعايير الدولية.

التربية والتعليم TOFAS اختبار توفاس التعليم اليابان

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