وكيل النواب في يوم الطبيب الـ48: ضرورة تشريع يضمن الرعاية الصحية لأطباء الامتياز

أكد الدكتور محمد الوحش، وكيل مجلس النواب، خلال كلمته في احتفال نقابة الغربية بيوم الطبيب ال ٤٨ بمنطقة وسط الدلتا ، اعتزازه بتاريخ الطب المصري وما يمثله الطبيب المصري من قيمة علمية وإنسانية كبيرة، موجهاً التهنئة إلى أطباء مصر بهذه المناسبة.

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية والمهندس حسام الدين عبده نائب المحافظ ، والدكتور حاتم السيد أمين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر، والدكتور بهاء توفيق نقيب أطباء الغربية، إلى جانب لفيف من القيادات الطبية والتنفيذية.

وتابع وكيل مجلس النواب فى كلمته إن الطبيب المصري أثبت عبر التاريخ قدرته على التميز والابتكار، مشدداً على أن الطبيب المصري حين تتوافر له الإمكانيات يبدع.

وأشار الدكتور محمد الوحش إلى أن إنشاء كليات طب خاصة يجب أن يرتبط بوجود مستشفيات جامعية حقيقية قادرة على توفير التدريب العملي والتعليم الجيد للطلاب، وليست صورية، بما يضمن الحفاظ على كفاءة الطبيب المصري.

وأضاف أن الطب مهنة سامية لا يتوقف فيها الطبيب عن العطاء، وأن الطبيب لا يُحال إلى التقاعد بل يؤدي رسالته بأمانة وإخلاص حتى نهاية رحلة حياته، مؤكداً أن أطباء مصر يمثلون قيمة كبيرة داخل مصر وخارجها، وتشهد لهم بالكفاءة العلمية والعملية نماذج عديدة في مختلف دول العالم.

وشدد الدكتور محمد الوحش على ضرورة تقنين أوضاع أطباء الامتياز فيما يتعلق بالرعاية الصحية، تأكيداً على مطالب نقابة الأطباء في هذا الشأن، مشيداً بالخطوات التي اتخذتها جامعة الأزهر مؤخراً بشمول أطباء الامتياز بالرعاية الصحية، مطالباً بتحويل هذه الإجراءات إلى تشريع ثابت يطبق على جميع الجامعات بدلاً من تركها لاجتهاد كل جامعة على حدة.

واختتم وكيل مجلس النواب كلمته بتوجيه التحية إلى فخامة رئيس الجمهورية على ما يوليه من اهتمام بالأطباء، وكذلك توجيهات سيادته بأن جميع المستشفيات الجاري افتتاحها يجب أن تكون مؤهلة فنياً وإدارياً قبل مرحلة التشغيل.