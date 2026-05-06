الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
13.5 مليون جنيه لتطوير عزبة خير الله.. تعاون بين تنمية المشروعات ومحافظة القاهرة

محمد صبيح

يواصل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، دعم بيئة المشروعات الصغيرة وتحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير المزيد من فرص العمل المؤقتة والمستدامة، خاصة في المناطق غير المخططة، واستكمالا للتعاون المثمر بين الجهاز ومحافظة القاهرة وشركاء التنمية الدوليين، في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية في القاهرة.

 13.5 مليون جنيه لتطوير عزبة خير الله

استقبل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والوفد المرافق له بديوان المحافظة، حيث وقع الجانبان ملحق تمويل تكميلي بقيمة 13,5 مليون جنيه، لاستكمال أعمال تطوير منطقة عزبة خير الله، ضمن برنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة بمحافظتي القاهرة والجيزة، والممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك بحضور لفيف من قيادات المحافظة و الجهاز.

وأوضح رحمي أن الجهاز نجح بالتعاون مع محافظة القاهرة، في تنفيذ مشروعات بمجالات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية بإجمالي تمويلات بلغت 148 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى مارس 2026، وذلك باستخدام أساليب العمالة كثيفة التشغيل، وفرت نحو 386 ألف يومية عمل للعمالة غير المنتظمة.

من جانبه أشاد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بالتعاون المستمر مع جهاز تنمية المشروعات، مؤكدًا أهميته في تنفيذ خطط التنمية المحلية، وتشجيع الشباب والخريجين على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة ومستدامة، ودعم المنتجات المحلية، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل مشيرا إلى أن محافظة القاهرة تعمل على توفير مختلف أوجه الدعم لأصحاب المشروعات القائمة أو دعم الشباب لإقامة مشروعات جديدة بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة.مشيرا الي اهمية تعاون المحافظة مع الجهاز في برامج التنمية البشرية و المجتمعية و رفع كفاءة الخدمات العامة في بعض مناطق القاهرة 

وأشار رحمي إلى أن الملحق التكميلي الذي تم توقيعه مع محافظة القاهرة سيستفيد منه نحو 25 ألف مواطن من سكان المنطقة كما سيساهم في توفير حوالي 6,750 يومية عمل للعمالة غير المنتظمة في مشروعات مختلفة منها تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق وممرات المشاة بمنطقة عزبة خير الله واستكمال أعمال تطوير الشوارع بعد الانتهاء من اعمال الصرف الصحي، وتطوير ورفع كفاءة مدرسة فؤاد جلال الابتدائية بعزبة خير الله.

وأشاد رحمي بالتعاون المثمر والفعال مع محافظ القاهرة في إطار برنامج الارتقاء الحضري والذي يُعد أحد المحاور الرئيسية لتعاون الجهاز مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، حيث يستهدف تطوير البنية الأساسية في المناطق الأكثر احتياجًا، موضحا أن الجهاز ساهم في تنفيذ مشروعات متنوعة بالمحافظة ضمن البرنامج ، من بينها إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ورصف الطرق، وتبليط الشوارع، وتركيب كشافات الإنارة، وتطوير المساحات المفتوحة، وإنشاء منتزهات، وتطوير كوبري مشاة عبود، وإنشاء مواقف سيارات، إلى جانب رفع كفاءة الأسواق والمدارس والوحدات الصحية.

أسرع فطار لأولادك قبل المدرسة في 5 دقائق.. وصفات مغذية وسهلة هتنقذك كل صباح

