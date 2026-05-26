تراجع جماعي لأشهر العملات الأجنبية في أول يوم إغلاق للبنوك

سجلت أسعار العملات الأجنبية الرئيسية حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري مع بداية العطلة الرسمية للبنوك، بعد تراجع جماعي شهدته خلال تعاملات أمس الاثنين، حيث استقرت اسعارها اليوم عند آخر مستويات تم تسجيلها دون تغيير تذكر.

يأتي هذا الهدوء بالتزامن مع توقف العمل داخل البنوك في أول أيام إجازة عيد الأضحى، وسط ترقب لحركة السوق عقب العودة من العطلة الرسمية.

سعر الدولار اليوم في البنوك

جاء سعر الدولار الأمريكي في البنوك للبيع والشراء كالتالي بعد استقرار ملحوظ عند مستويات الإغلاق السابقة:

البنك المركزي المصري

52.220 52.359

بنك مصر

52.230 52.330

البنك الأهلي المصري

52.230 52.330

المصرف العربي الدولي

52.230 52.330

البنك العقاري المصري العربي

52.230 52.330

بنك قناة السويس

52.230 52.330

QNB الأهلي

52.230 52.330

كريدي أجريكول

52.230 52.330

HSBC

52.180 52.280

بنك البركة

52.200 52.300

البنك التجاري الدولي CIB

52.180 52.280

بنك الكويت الوطني NBK

52.150 52.250

بنك الإسكندرية

52.130 52.230

سعر اليورو اليوم في البنوك

كما استقر سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري عند نفس مستويات ختام تعاملات أمس، وجاءت الأسعار كالتالي:

البنك المركزي المصري

60.794 60.961

بنك مصر

60.744 60.965

البنك الأهلي المصري

60.744 60.980

المصرف العربي الدولي

60.744 60.965

البنك العقاري المصري العربي

60.744 60.965

بنك قناة السويس

60.744 60.965

QNB الأهلي

60.744 60.959

كريدي أجريكول

60.740 60.960

HSBC

60.711 60.827

بنك البركة

60.709 60.924

البنك التجاري الدولي CIB

60.685 60.927

بنك الكويت الوطني NBK

60.651 60.887

بنك الإسكندرية

60.625 60.625

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك

وشهد الجنيه الإسترليني حالة من الاستقرار أيضًا بعد تراجعه الأخير، وجاءت أسعاره في البنوك كالتالي:

البنك المركزي المصري

70.429 70.632

HSBC

70.298 70.432

كريدي أجريكول

70.280 70.680

بنك مصر

70.276 70.677

البنك الأهلي المصري

70.276 70.677

المصرف العربي الدولي

70.276 70.677

البنك العقاري المصري العربي

70.276 70.677

بنك قناة السويس

70.276 70.677

QNB الأهلي

70.276 70.625

بنك البركة

70.235 70.553

البنك التجاري الدولي CIB

70.208 70.609

بنك الكويت الوطني NBK

70.168 70.569

بنك الإسكندرية

70.138 70.138

وتواصل أسعار العملات الأجنبية حالة الهدوء والاستقرار في السوق المصرية مع بداية عطلة البنوك، حيث ثبتت عند مستوياتها الأخيرة بعد موجة تراجع جماعي، وسط توقعات بعودة الحركة تدريجيًا مع استئناف العمل في القطاع المصرفي.