اقتصاد

تراجع جماعي لأشهر العملات الأجنبية في أول يوم إغلاق للبنوك

أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء
رانيا أيمن

سجلت أسعار العملات الأجنبية الرئيسية حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري مع بداية العطلة الرسمية للبنوك، بعد تراجع جماعي شهدته خلال تعاملات أمس الاثنين، حيث استقرت اسعارها اليوم عند آخر مستويات تم تسجيلها دون تغيير تذكر.

يأتي هذا الهدوء بالتزامن مع توقف العمل داخل البنوك في أول أيام إجازة عيد الأضحى، وسط ترقب لحركة السوق عقب العودة من العطلة الرسمية.

سعر الدولار اليوم في البنوك

جاء سعر الدولار الأمريكي في البنوك للبيع والشراء كالتالي بعد استقرار ملحوظ عند مستويات الإغلاق السابقة:

البنك المركزي المصري
52.220 52.359

بنك مصر
52.230 52.330

البنك الأهلي المصري
52.230 52.330

المصرف العربي الدولي
52.230 52.330

البنك العقاري المصري العربي
52.230 52.330

بنك قناة السويس
52.230 52.330

QNB الأهلي
52.230 52.330

كريدي أجريكول
52.230 52.330

HSBC
52.180 52.280

بنك البركة
52.200 52.300

البنك التجاري الدولي CIB
52.180 52.280

بنك الكويت الوطني NBK
52.150 52.250

بنك الإسكندرية
52.130 52.230

سعر اليورو اليوم في البنوك

كما استقر سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري عند نفس مستويات ختام تعاملات أمس، وجاءت الأسعار كالتالي:

البنك المركزي المصري
60.794 60.961

بنك مصر
60.744 60.965

البنك الأهلي المصري
60.744 60.980

المصرف العربي الدولي
60.744 60.965

البنك العقاري المصري العربي
60.744 60.965

بنك قناة السويس
60.744 60.965

QNB الأهلي
60.744 60.959

كريدي أجريكول
60.740 60.960

HSBC
60.711 60.827

بنك البركة
60.709 60.924

البنك التجاري الدولي CIB
60.685 60.927

بنك الكويت الوطني NBK
60.651 60.887

بنك الإسكندرية
60.625 60.625

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك

وشهد الجنيه الإسترليني حالة من الاستقرار أيضًا بعد تراجعه الأخير، وجاءت أسعاره في البنوك كالتالي:

البنك المركزي المصري
70.429 70.632

HSBC
70.298 70.432

كريدي أجريكول
70.280 70.680

بنك مصر
70.276 70.677

البنك الأهلي المصري
70.276 70.677

المصرف العربي الدولي
70.276 70.677

البنك العقاري المصري العربي
70.276 70.677

بنك قناة السويس
70.276 70.677

QNB الأهلي
70.276 70.625

بنك البركة
70.235 70.553

البنك التجاري الدولي CIB
70.208 70.609

بنك الكويت الوطني NBK
70.168 70.569

بنك الإسكندرية
70.138 70.138

وتواصل أسعار العملات الأجنبية حالة الهدوء والاستقرار في السوق المصرية مع بداية عطلة البنوك، حيث ثبتت عند مستوياتها الأخيرة بعد موجة تراجع جماعي، وسط توقعات بعودة الحركة تدريجيًا مع استئناف العمل في القطاع المصرفي.

