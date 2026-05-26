تراجع جماعي لأشهر العملات الأجنبية في أول يوم إغلاق للبنوك

سجلت أسعار العملات الأجنبية الرئيسية حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري مع بداية العطلة الرسمية للبنوك، بعد تراجع جماعي شهدته خلال تعاملات أمس الاثنين، حيث استقرت اسعارها اليوم عند آخر مستويات تم تسجيلها دون تغيير تذكر.
يأتي هذا الهدوء بالتزامن مع توقف العمل داخل البنوك في أول أيام إجازة عيد الأضحى، وسط ترقب لحركة السوق عقب العودة من العطلة الرسمية.
سعر الدولار اليوم في البنوك
جاء سعر الدولار الأمريكي في البنوك للبيع والشراء كالتالي بعد استقرار ملحوظ عند مستويات الإغلاق السابقة:
البنك المركزي المصري
52.220 52.359
بنك مصر
52.230 52.330
البنك الأهلي المصري
52.230 52.330
المصرف العربي الدولي
52.230 52.330
البنك العقاري المصري العربي
52.230 52.330
بنك قناة السويس
52.230 52.330
QNB الأهلي
52.230 52.330
كريدي أجريكول
52.230 52.330
HSBC
52.180 52.280
بنك البركة
52.200 52.300
البنك التجاري الدولي CIB
52.180 52.280
بنك الكويت الوطني NBK
52.150 52.250
بنك الإسكندرية
52.130 52.230
سعر اليورو اليوم في البنوك
كما استقر سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري عند نفس مستويات ختام تعاملات أمس، وجاءت الأسعار كالتالي:
البنك المركزي المصري
60.794 60.961
بنك مصر
60.744 60.965
البنك الأهلي المصري
60.744 60.980
المصرف العربي الدولي
60.744 60.965
البنك العقاري المصري العربي
60.744 60.965
بنك قناة السويس
60.744 60.965
QNB الأهلي
60.744 60.959
كريدي أجريكول
60.740 60.960
HSBC
60.711 60.827
بنك البركة
60.709 60.924
البنك التجاري الدولي CIB
60.685 60.927
بنك الكويت الوطني NBK
60.651 60.887
بنك الإسكندرية
60.625 60.625
سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك
وشهد الجنيه الإسترليني حالة من الاستقرار أيضًا بعد تراجعه الأخير، وجاءت أسعاره في البنوك كالتالي:
البنك المركزي المصري
70.429 70.632
HSBC
70.298 70.432
كريدي أجريكول
70.280 70.680
بنك مصر
70.276 70.677
البنك الأهلي المصري
70.276 70.677
المصرف العربي الدولي
70.276 70.677
البنك العقاري المصري العربي
70.276 70.677
بنك قناة السويس
70.276 70.677
QNB الأهلي
70.276 70.625
بنك البركة
70.235 70.553
البنك التجاري الدولي CIB
70.208 70.609
بنك الكويت الوطني NBK
70.168 70.569
بنك الإسكندرية
70.138 70.138
وتواصل أسعار العملات الأجنبية حالة الهدوء والاستقرار في السوق المصرية مع بداية عطلة البنوك، حيث ثبتت عند مستوياتها الأخيرة بعد موجة تراجع جماعي، وسط توقعات بعودة الحركة تدريجيًا مع استئناف العمل في القطاع المصرفي.