آخر تحديث.. أسعار العملات العربية اليوم

سجلت أسعار العملات العربية اليوم انخفاضاً ملحوظاً، وانخفض الدينار الكويتي بقيمة تقترب من 4 جنيهات مقارنة بسعر مستهل الأسبوع الماضي.
أسعار العملات العربية اليوم
وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 25مايو 2026:
سعر الشراء: 165.48 جنيه.
سعر البيع: 170.72 جنيه.
وسجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 25-5-2026:
سعر الشراء: 13.88 جنيه.
سعر البيع: 13.95 جنيه.
وبلغ الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:
سعر الشراء: 14.21 جنيه.
سعر البيع: 14.25 جنيه.
وسجل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين:
سعر الشراء:136.45 جنيه
سعر البيع :138.91 جنيه
ووصل سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:
سعر الشراء: 13.26 جنيه.
سعر البيع: 14.38 جنيه.
وبلغ الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:
سعر الشراء: 72.87 جنيه.
سعر البيع: 73.96 جنيه.
ووصل الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:
سعر الشراء: 133.73 جنيه.
سعر البيع: 136.03 جنيه.