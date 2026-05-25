قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس بعثة حج الجمعيات يؤكد على خطة التصعيد إلى عرفات
قافلة "زاد العزة" الـ203 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
رئيس جامعة الأزهر: الحج مؤتمر عالمي يجمع الأمة من أقصاها إلى أقصاها تأكيدا على وحدتها
كنت مشغل شتائم جمهور الزمالك في وداني.. زيزو يكشف رد فعله قبل مواجهة الزمالك في السوبر
روبيو: اتفاق إنهاء الحرب مع إيران قد يُوقع اليوم
يليق بالملوك .. حفيظ دراجي يعلق على وداع جماهير الريدز لـ محمد صلاح
الصحة: تقديم 21 ألفا و899 خدمة طبية عبر عيادات بعثة الحج المصرية في الأراضي المقدسة
إصدار 10 آلاف جنيه عملة ورقية.. الحكومة تحسم الجدل
إصابة ميسي مع إنتر ميامي تثير القلق قبل كأس العالم 2026
انخفاض كبير قبل العيد.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الاثنين
سيظل أعظم لاعب في العالم.. أحمد موسى يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد صلاح
4 سيارات إطفاء تسيطر على حريق معرض موبيليا بشارع لقمان الحكيم في طنطا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث.. أسعار العملات العربية اليوم

العملات العربية
العملات العربية
أمل مجدى

سجلت أسعار العملات العربية اليوم انخفاضاً ملحوظاً، وانخفض الدينار الكويتي بقيمة تقترب من 4 جنيهات مقارنة بسعر مستهل الأسبوع الماضي.

أسعار العملات العربية اليوم 

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 25مايو 2026:
سعر الشراء: 165.48 جنيه.
سعر البيع: 170.72 جنيه.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 25-5-2026:
سعر الشراء: 13.88 جنيه.
سعر البيع: 13.95 جنيه.

وبلغ الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:
سعر الشراء: 14.21 جنيه.
سعر البيع: 14.25 جنيه.

وسجل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين:
سعر الشراء:136.45 جنيه
سعر البيع :138.91 جنيه

ووصل سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:
سعر الشراء: 13.26 جنيه.
سعر البيع: 14.38 جنيه.

وبلغ الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:
سعر الشراء: 72.87 جنيه.
سعر البيع: 73.96 جنيه.

ووصل الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:
سعر الشراء: 133.73 جنيه.
سعر البيع: 136.03 جنيه.
 

العملات العربية الدينار الكويتى الريال السعودي أسعار العملات العربية الريال العمانى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن والبيض

الفراخ البيضاء بـ55 جنيه.. انهيار مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2026

ظهور نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2026..والمديرية للطلاب: ادفع عشان تاخدها

آخر موعد لصرف منحة التموين 2026 ورابط الاستعلام الرسمي

آخر موعد لصرف منحة التموين 2026 ورابط الاستعلام الرسمي

شبانة

الأهلي يدرس عدم المشاركة في السوبر المصري بسبب وديات الخليج

النادي الأهلي

نجم الأهلي يطلب الرحيل بسبب ضعف نسبة مشاركته في المباريات

«الري» توضح أسباب إزالة قصر أكمل قرطام

بسبب مخالفات على مجرى النيل.. «الري» توضح أسباب إزالة قصر أكمل قرطام

دعاء يوم التروية

دعاء يوم التروية .. ردد أفضل 210 أدعية تقضي الحوائج وتزيد الأرزاق وتفك الكرب

منتخب مصر تحت 17

موعد مباراة مصر وتنزانيا في نصف نهائي أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما

ترشيحاتنا

ماذا تفعل في يوم التروية

ماذا تفعل في يوم التروية لو لم تكن حاجا؟.. بـ15 عملا و9 كلمات تغتنمه كالحجاج

يوم التروية

بدأت مناسك الحج.. ضيوف الرحمن يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية

حكم صيام يوم التروية

حكم صيام يوم التروية وهل صامه النبي؟ اعرف فضله وأعمال الحجاج فيه

بالصور

أكلات العيد.. الكبدة الإسكندراني في دقائق

من أكلات العيد.. الكبدة الاسكندرانى فى دقائق
من أكلات العيد.. الكبدة الاسكندرانى فى دقائق
من أكلات العيد.. الكبدة الاسكندرانى فى دقائق

بالشراشيب.. بسمة بوسيل تثير الجدل رفقه صديقها

بسمة بوسيل تثير الجدل رفقه صديقها
بسمة بوسيل تثير الجدل رفقه صديقها
بسمة بوسيل تثير الجدل رفقه صديقها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد