محافظ أسوان يكرم مدير الإتصال السياسى السابق تقديراً لعطائه الوظيفى

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتكريم مدير الإتصال السياسى السابق خالد عبد الجليل بمناسبة بلوغه سن المعاش.

وذلك من خلال إهدائه شهادة تقدير ودرع المحافظة التذكارى تقديراً لعطائه المتميز وخدمته المشرفة فى السلك الوظيفى ، مؤكداً أن سنوات العمل المخلصة تمثل رصيداً زاخراً بالعطاء يستحق كل التقدير والإمتنان ، وتعد مصدر فخر وإعتزاز للجميع .

وأشاد محافظ أسوان بما قدمه خالد عبد الجليل من جهود مخلصة وأداء متميز طوال فترة عمله ، مشيراً إلى أن الإخلاص والتفانى فى العمل يمثلان نموذجاً مشرفاً يحتذى به فى خدمة الوطن والمواطنين ، ومتمنياً له دوام التوفيق فى حياته المقبلة .

جاء ذلك أثناء ترأس المهندس عمرو لاشين لجلسة المجلس التنفيذى للمحافظة ، بحضور السيد أسامة رزق نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن أعضاء مجلس النواب النائبة ريهام عبد النبى ، والنائبة منى شاكر ، والنائب مدحت الركابى ، والنائب محمد هلال ، والنائب محمد أبو الخير ، علاوة على القيادات الأمنية والدينية والتنفيذية .

ويأتى هذا التكريم فى إطار حرص محافظة أسوان على تقدير النماذج الوظيفية المشرفة التى قدمت سنوات من العمل والعطاء بإخلاص ، مع الإستمرار فى دعم الكفاءات الإدارية والتنفيذية لتحقيق التطوير المؤسسى والإرتقاء بمستوى الأداء داخل مختلف القطاعات .