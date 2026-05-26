محافظ أسوان يستقبل وفد الأقباط الإنجيليين لتقديم التهنئة بعيد الأضحى

فى أجواء تسودها روح المحبة والتآخى، قام وفد الأقباط الإنجيليين بتقديم التهنئة للمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بمناسبة عيد الأضحى المبارك، فى مشهد يعكس عمق الروابط الإنسانية والوطنية بين أبناء المجتمع الأسوانى.



وضم الوفد القس وائل جرجس راعى الكنيسة ، والقس يواقيم مدير الإرسالية الإنجيلية ( الجرمانية )، إلى جانب أعضاء المجلس، حيث سادت أجواء من الود والتقدير المتبادل خلال اللقاء ، فى إطار من المحبة والتعاون بين جميع أبناء الوطن .



وأكد أعضاء الوفد حرصهم على التعاون المستمر مع أجهزة المحافظة فى مختلف المجالات ، فى ظل الروابط الإنسانية والمحبة الإيمانية التى تجمع أبناء المجتمع الأسوانى ، وتعزز من قيم التكاتف والتلاحم الوطنى .

ومن جانبه أعرب المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عن شكره وتقديره لهذه الزيارة الكريمة ، مؤكداً أن هذه المشاعر النبيلة تعكس روح المحبة والتآخى التى تجمع المصريين ، وتعطى نموذجاً مشرفاً فى ترسيخ مبادئ المواطنة الحقيقية والتعايش المشترك بين أبناء الوطن الواحد .



وأشار محافظ أسوان إلى أن وحدة وتماسك الشعب المصرى تمثلان الضمان الحقيقى لعبور مختلف التحديات ، وهو ما يؤكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى بشكل مستمر ، لتظل مصر دائماً رمزاً للمحبة والسلام والتسامح بين جميع أبنائها .