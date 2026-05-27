في أجواء تسودها المحبة والوحدة الوطنية.. محافظ البحر الأحمر يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

استقبل الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم بالنادي الاجتماعي بمدينة الغردقة، لفيفًا من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، إلى جانب رجال الدين الإسلامي والمسيحي، الذين حرصوا على تقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وخلال كلمته، وجّه المحافظ التهنئة إلى جموع الشعب المصري عامة، وأبناء محافظة البحر الأحمر خاصة بمناسبة العيد المبارك ، متمنيًا أن تنعم مصر بمزيد من الاستقرار والازدهار، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

كما أعرب عن خالص شكره وتقديره للحضور، مشيدًا بروح المحبة والتلاحم التي تجمع أبناء الوطن، ومؤكدًا أن مشهد التكاتف بين رجال الدين الإسلامي والمسيحي يعكس قوة النسيج الوطني، ويجسد صورة مصر الحقيقية التي تنعم بالأمن والأمان.

وفي السياق ذاته، قدّم الدكتور وليد البرقي التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، داعيًا الله أن يوفقه لما فيه خير البلاد، كما وجّه التحية والتقدير لرجال الشرطة، مشيدًا بدورهم في حفظ الأمن والاستقرار ، وكذلك لأبطال القوات المسلحة، حماة الوطن وسنده في الحفاظ على أراضيه وسلامتها.

ومن جانبهم، أعرب الحضور عن سعادتهم بهذا اللقاء، متمنين دوام التقدم والرخاء لمصر، ومزيدًا من التنمية لمحافظة البحر الأحمر.