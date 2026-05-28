قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"الزراعة": 38 ألف زائر لحدائق الحيوان والأسماك خلال أول يومين من عيد الأضحى
السيطرة على حريق بسنتر في شبرا الخيمة
رغم الطلاق.. بسمة بوسيل تظهر مع تامر حسني في مباراة مصر وروسيا
رامي ربيعة: عودة عبدالمنعم مهمة .. وأفتقد جمهور الأهلي
الطريقة الشرعية لتقسيم الأضحية.. تعرف على آراء الفقهاء
احتراق عدد من خيام النازحين جراء قصف إسرائيلي بغزة
كأس العاصمة الجديدة.. الفنان تامر حسني يحتفي بفوز منتخب مصر في ودية روسيا
مكالمة أمير قطر وترامب.. تأكيد على الحلول الدبلوماسية
ودية مصر وروسيا.. ممر شرفي وميداليات تذكارية لـ طاقم الحكام
نواب البرلمان يشيدون بتحركات الزراعة في العيد: لا تهاون مع التعديات على الأراضي الزراعية
منتخب مصر يفوز على روسيا وديا ويتوج بكأس العاصمة الجديدة استعدادا للمونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد الفتة واللحمة .. مشروب غير متوقع يعالج كل مشاكل المعدة والقولون ويخلصك من المغص

الهضم
الهضم
اسماء محمد

الشمر يحسن الهضم ويطرد السموم 

الشمر يحفز إفراز العصارات الهضمية 

الشمر يعالج الحموضة والقولون 

يعاني عدد كبير من الأشخاص من مشكلات المعدة والقولون بعد تناول اللحوم وأكلات عيد الأضحى الدسمة ولكن مالايعرفه كثيرون أن الشمر يلعب دور كبير فى الوقاية من هذه المشكلات وعلاجها.

ووفقا لموقع draxe نكشف لكم فوائد الشمر الخارقة فى علاج مشكلات المعدة والقولون.
 

يساعد على الهضم


يُدرج الشمر في  حمية GAPS لقدرته على تسهيل الهضم وبما أن الشمر يحتوي على سبعة جرامات من الألياف الغذائية، فإنه يُساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

تحتاج عضلات الجهاز الهضمي إلى أطعمة مثل الشمر لتوفير الكتلة اللازمة لعضلات الجهاز الهضمي للدفع عليها وزيادة حركتها ولأن مشاكل الجهاز الهضمي كالإمساك ومتلازمة القولون العصبي شائعة جدًا لدى البالغين، يُعدّ الشمر إضافة رائعة لأي نظام غذائي.

إضافةً إلى ذلك، تعمل الألياف كفرشاة صغيرة أثناء مرورها عبر الجهاز الهضمي، فتُطهّر القولون من السموم التي قد تُسبب سرطان القولون كما أن الشمر نفسه يعمل كملين، فيساعد على التخلص من السموم.

تشير الأبحاث المنشورة في المجلة الدولية لعلوم وتغذية الأغذية إلى وجود كمٍّ كبير من البيانات التي تدعم فوائد الشمر في تحسين الهضم كما يشير الباحثون إلى قدرة الزنجبيل والنعناع والحمضيات والهندباء والبابونج على المساعدة في الهضم أيضاً.

من الشائع أيضاً في بعض الثقافات مضغ بذور الشمر بعد الوجبات للمساعدة على الهضم والتخلص من رائحة الفم الكريهة و تساعد بعض الزيوت الموجودة في الشمر على تحفيز إفراز العصارات الهضمية.

قد يكون الشمر مفيداً أيضاً للأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء فإضافته إلى نظامك الغذائي قد يساعد على موازنة مستوى الحموضة في جسمك، وخاصة في معدتك، وقد يقلل من الارتجاع بعد الوجبات.

 يزيد الشعور بالشبع


لا تحتوي الألياف على سعرات حرارية، لكنها تُعطي حجمًا، مما يزيد من الشعور بالشبع  ولا يمتلك جسم الإنسان الإنزيمات اللازمة لهضم الأطعمة الغنية بالألياف، وبالتالي لا يمكن امتصاصها على شكل سعرات حرارية.

تشير الدراسات إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف يمكن أن تساعد الأشخاص على إنقاص الوزن بفعالية فقد وجدت دراسة أجريت عام 2001 أن المشاركين الذين أضافوا 14 غرامًا من الألياف يوميًا إلى نظامهم الغذائي، دون تغيير أي شيء آخر، تناولوا سعرات حرارية أقل بنسبة 10% تقريبًا يوميًا، وخسروا حوالي 2 كيلوغرام خلال أربعة أشهر.

قد يكون إضافة الشمر إلى نظامك الغذائي طريقة بسيطة للشعور بمزيد من الرضا دون عناء، وربما فقدان الوزن

الهضم يساعد على الهضم الجهاز الهضمي الشمر التخلص من السموم سرطان القولون عيد الأضحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026 برقم الجلوس .. ظهرت بالدرجات

مهتمد جمال

لخلافة معتمد جمال.. الزمالك يفاوض برتغالي ومدرب الجيش الملكي

شعارر الزمالك والإسماعيلي

نوستاليجا.. الزمالك يتوج بطلا لـ الكأس للمرة الـ 19 في تاريخه

سعر الذهب

فاجأ التوقعات.. تحرك جديد في سعر الذهب خلال ثاني أيام العيد

كرم جبر

كرم جبر يهاجم إدارة الزمالك: غرامات الفيفا بسبب “التطنيش” والارتباك

حمزة عبدالكريم

سبورت الإسبانية تحسم مصير حمزة عبد الكريم مع برشلونة| تطور خطير

مجلس إدارة النادي الأهلي

الوطنية لـ الإعلام.. رعاية الأهلى الجديدة.. أرقام تاريخية وأحلام خيالية

الطقس في مصر

حالة الطقس .. سحب رعدية تغطي 3 محافظات وتحذيرات من بعض الظواهر

ترشيحاتنا

المحافظ يتابع مستوى الخدمات بشاطئ بورسعيد والكورنيش ويوجه بتكثيف أعمال النظافة

فعاليات اليوم الثاني لعيد الأضحى في بورسعيد.. 50 ألف جنيه مكافأة لأطقم التمريض

الحاجة ايناس

وفاة حفيدة المجاهد البدوي مسعود القاسمي صاحب العملية الشهيرة ضد الاحتلال الإنجليزي

وكيل وزارة الصحة بالأقصر يتفقد مستشفى الحميات ويتابع خطة التأمين الطبي خلال عيد الأضحى المبارك

وكيل وزارة الصحة بالأقصر يتفقد مستشفى الحميات ويتابع خطة التأمين الطبي خلال عيد الأضحى المبارك

بالصور

ولي العهد السعودي يقيم حفل الاستقبال السنوي لكبار الشخصيات بموسم الحج

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

اكسري روتين أكلات العيد .. طريقة عمل فتة الملوخية باللحمة والخل والزبادي والثوم

فتة الملوخية
فتة الملوخية
فتة الملوخية

هتخلص من مشاكل الهضم والسكر .. فوائد غير متوقعة لمشروب شعبي إذا تناولته بعد أكلات العيد

اكلات عيد الأضحى
اكلات عيد الأضحى
اكلات عيد الأضحى

10 مواد طبيعية لتفتيح البشرة وعلاج الخطوط التعبيرية

تفتيح البشرة
تفتيح البشرة
تفتيح البشرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد