برلماني: التعدي على الأراضي الزراعية جريمة.. وتوجيهات وزير الزراعة رسالة حاسمة للمخالفين

أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، برفع درجة الاستعداد القصوى خلال إجازة عيد الأضحى لرصد أي تعديات على الأراضي الزراعية، تعكس إدراك الدولة الكامل لخطورة هذه الظاهرة وتأثيرها المباشر على الأمن الغذائي ومستقبل الأجيال القادمة.

وقال محمد سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الدولة لم تعد تسمح بأي تجاوزات أو محاولات لاستغلال فترات الإجازات في البناء المخالف أو تبوير الأراضي الزراعية، مشيدًا بتأكيد الوزير على تنفيذ الإزالة الفورية في المهد والتعامل بكل حسم مع المخالفين.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الحفاظ على الرقعة الزراعية أصبح ضرورة وطنية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الغذاء، مؤكدًا أن كل فدان يتم الحفاظ عليه يمثل دعماً حقيقياً لقدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأشار إلى أن التنسيق بين وزارة الزراعة والأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظات سيُسهم في إحكام الرقابة ومنع أي محاولات للتعدي، خاصة مع تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات والتعامل الفوري معها.

وشدد النائب محمد سمير على أهمية استمرار حملات المتابعة الميدانية بعد انتهاء العيد أيضًا، وعدم الاكتفاء بالإجراءات الموسمية، لضمان القضاء نهائيًا على ظاهرة البناء العشوائي على الأراضي الزراعية.