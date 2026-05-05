بمشاركة 151 جوادا.. انطلاق النسخة الثانية من بطولة «أصيل» لجمال الخيول العربية المصرية

أعلنت الجمعية التعاونية العامة للخيول عن إنهاء الاستعدادات لانطلاق فعاليات النسخة الثانية من بطولة «أصيل» لجمال الحصان العربي المصري، بمشاركة 151 جوادا من نخبة مرابط الخيول المتميزة وذلك خلال الفترة من الخميس المقبل وحتى السبت، بنادي فروسية القوات المسلحة بالقاهرة.

وتقام البطولة تحت رعاية علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في إطار دعم الدولة لقطاع تربية الخيول العربية الأصيلة والحفاظ على السلالات المصرية النادرة، وتعزيز مكانة مصر كأحد أهم مراكز تربية الخيول العربية على مستوى العالم.

وتتضمن فعاليات البطولة منافسات قوية في ١٣ مجموعة (Classes) رئيسية، إلى جانب 6 بطولات نهائية تقام على مدار ثلاثة أيام، يتم خلالها تقييم الخيول وفقا للمعايير الدولية لجمال الخيل العربي، والتي تشمل تناسق الجسم، نقاء السلالة، الحركة، ورأس الحصان العربي المميز.

وتحظى بطولة «أصيل» باهتمام متزايد من قبل مُربي الخيول وخبراء التحكيم الدوليين، حيث يشارك في تحكيمها نخبة من الحكام المعتمدين دوليا، بما يضمن الشفافية وتطبيق أعلى معايير التقييم العالمية.

كما تشهد النسخة الثانية من البطولة تنظيم مزاد علني لبيع الخيول المتميزة يوم الأحد، وهو ما يمثل فرصة مهمة للمستثمرين والمربين لتبادل أفضل السلالات وتعزيز حركة تجارة الخيول العربية.

وتأتي بطولة «أصيل» كأحد أبرز الفعاليات المتخصصة في مجال الخيول العربية المصرية، حيث تهدف إلى الحفاظ على نقاء السلالة المصرية الأصيلة وتوثيقها، ودعم صغار المربين وتشجيعهم على تحسين الإنتاج

والترويج للخيول المصرية في الأسواق العربية والدولية، وتنشيط السياحة المرتبطة برياضات الفروسية

ومن المتوقع أن تشهد البطولة التي يرأس تنظيمها الدكتور حاتم ستين إقبالا كبيرا من عشاق الخيول العربية من داخل مصر وخارجها، بما يعكس تنامي الاهتمام بهذا القطاع الحيوي، ودوره في دعم الاقتصاد الزراعي والاستثماري.

منصة مهمة لتبادل الخبرات

وأكدت الجمعية أن هذه البطولة تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات بين المربين، وتسليط الضوء على التطور الذي يشهده قطاع الخيول في مصر، في ظل الدعم المتواصل من وزارة الزراعة والجهات المعنية.