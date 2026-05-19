قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة بشأن إقالة أرني سلوت بعد تصريحات محمد صلاح.. ما القصة؟
أنتظر منكم الفوز.. أبو العينين للاعبي سيراميكا كليوباترا: البحث عن الفوز يؤكد أننا نحترم أنفسنا
الصحة: مصر لا توجد بها أي حالات مصابة بفيروس إيبولا
الصحة: احتمالية وصول فيروس إيبولا إلى مصر منخفضة للغاية
كيف كان حال النبي في العشر الأوائل من ذي الحجة؟.. اغتنم أعظم أيام الدنيا
أحمد موسى: السلالة المنتشرة من فيروس إيبولا قاتلة.. والعالم يتابع بقلق
الإمارات: لن نتسامح تحت أي ظرف مع أي تهديد لأمننا وسيادتنا
وزيرا صحة مصر وتونس يبحثان سبل تعزيز التعاون في التدريب والرعاية
ارتفاع الوفيات | الصحة العالمية : تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية مثير للقلق
إعلام عبري : توقيع أمر إخلاء خان الأحمر يفتح باب أزمة دولية محتملة لإسرائيل
الجمل مديرا فنيا للاتحاد السكندري
مجنونة يا قوطة.. انخفاض في أسعار الطماطم بعد الارتفاع الأخير| اعرف الكيلو بكام؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسؤول أوروبي سابق : عودة بريطانيا للاتحاد قد تكلفها مليارات الجنيهات

الاتحاد الأوروبي،
الاتحاد الأوروبي،

قال السير جوليان كينج، آخر مفوض أوروبي مثّل بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي، إن بروكسل ستفرض على لندن دفع مليارات الجنيهات إذا قررت العودة إلى عضوية الاتحاد.

وأشار وفق تصريحات أوردتها جريدة "تليجراف"، إلى أن المملكة المتحدة ستفقد الامتيازات التي كانت تتمتع بها قبل «بريكست»، وعلى رأسها الخصم الذي حصلت عليه خلال عهد رئيسة الوزراء السابقة مارجريت تاتشر.

وأوضح كينج أن بريطانيا ستضطر للتخلي عن «الخصم البريطاني» على مساهماتها في ميزانية الاتحاد الأوروبي، ما يعني دفع ما لا يقل عن 5 مليارات جنيه إسترليني إضافية سنويًا مقارنة بما كانت تسدده قبل الخروج من الاتحاد.

وأضاف أن أي عودة محتملة ستتطلب أيضًا قبول حرية تنقل الأفراد داخل أوروبا وزيادة المساهمات المالية في ميزانية التكتل.

وجاءت التصريحات بعدما أكدت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا أن «باب الاتحاد الأوروبي مفتوح» أمام بريطانيا، في وقت تصاعد فيه الجدل داخل حزب العمال بشأن مستقبل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي وإمكانية إعادة الانضمام إليه.

وأشار مسؤولون وخبراء بريطانيون إلى أن الاتحاد الأوروبي لن يمنح لندن استثناءات خاصة كما كان الحال قبل «بريكست»، خاصة فيما يتعلق بالإعفاء من الانضمام إلى اليورو أو بعض سياسات الاتحاد. وقال ديفيد هينيج، مدير مشروع السياسة التجارية البريطانية، إن بروكسل ستسعى للتأكد من التزام بريطانيا الكامل بعضوية الاتحاد ولن تتقبل بسهولة أي مطالب بمعاملة خاصة.

وأشارت جريدة "تليجراف" إلى ما عُرف بـ«خصم تاتشر» الذي حصلت عليه بريطانيا عام 1984 لتقليل مساهمتها الصافية في ميزانية الاتحاد، حيث بلغ آخر خصم سنوي قبل الخروج نحو 5.2 مليارات جنيه إسترليني.

وأوضحت أن ميزانية الاتحاد الأوروبي تضاعفت تقريبًا مقارنة بفترة خروج بريطانيا، ما يعني أن مساهمة لندن المستقبلية ستكون أعلى بكثير إذا عادت للعضوية.

وفي السياق ذاته، شددت المفوضية الأوروبية على أن تركيزها الحالي ينصب على مفاوضات «إعادة ضبط العلاقات» مع حكومة كير ستارمر قبل قمة مرتقبة في يوليو المقبل، تشمل ملفات التعاون الدفاعي والتجارة والهجرة ودعم أوكرانيا، بينما أكدت الحكومة الإيرلندية دعمها لعودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي مستقبلًا.

مفوض أوروبي الاتحاد الأوروبي بروكسل لندن دفع مليارات عضوية الاتحاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العداد الكودي

الحكومة تبدأ تحويل العدادات الكودية.. اعرف التسهيلات الجديدة

راغب علامة

راغب علامة يرد على صورة تحول نجله جنـ.ـسيا

أرشيفية

الفراخ البيضاء بكام.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026

رئيس الوزراء

بقرار حكومي | 6 أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى وهؤلاء محرومون بالقانون

الثانوية العامة

القومي لتنظيم الاتصالات: لن يتم قطع الانترنت عن لجان الثانوية العامة

مجلس النواب

مشروع قانون الأسرة الجديد.. الحكومة: الإبقاء على سن الحضانة عند 15 عامًا يستند إلى اعتبارات فقهية ونفسية

بدرية طلبة

بدرية طلبة: لا أعادي ريهام حجاج وهذه حقيقة عملي سحر لياسمين عبد العزيز

الغندور

ستحدث مفاجأة.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن مباريات حسم الدوري

ترشيحاتنا

البيض

30 جنيها دفعة واحدة.. صعود قوي في أسعار البيض اليوم بالأسواق

الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار خلال الجولة

الدكتور محمد عوض يتفقد فرع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمدينة نصر .. صور

وزير البترول يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الثروة المعدنية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار لدعم تطوير قطاع التعدين

وزير البترول يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الثروة المعدنية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار لدعم تطوير قطاع التعدين

بالصور

إزالة 25 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية | صور

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بيطري الشرقية تحصن 44 كلبًا ضالاً بالزقازيق والعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

صان الحجر تستضيف ورشة عمل لتعزيز حلول الطاقة المتجددة في الاستزراع السمكي | صور

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

مع ارتفاع الحرارة .. نصائح مهمة للوقاية من ضربة الشمس

نصائح مهمة للوقاية من ضربة الشمس
نصائح مهمة للوقاية من ضربة الشمس
نصائح مهمة للوقاية من ضربة الشمس

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد