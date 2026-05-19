الإمارات: الدفاعات الجوية تتصدى لـ6 طائرات مسيّرة خلال 48 ساعة

أعلنت الجهات العسكرية والأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة أن الدفاعات الجوية تعاملت مع ست طائرات مسيّرة خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، في تطور يعكس استمرار التحديات الأمنية المرتبطة بالتهديدات الجوية والطائرات بدون طيار في المنطقة.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إماراتية وتقارير أمنية، فإن أنظمة الدفاع الجوي رصدت الطائرات المسيّرة وتعاملت معها وفق الإجراءات المعتمدة لحماية المجال الجوي والمنشآت الحيوية، دون تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية كبيرة حتى الآن.

ولم تكشف السلطات الإماراتية بشكل تفصيلي عن المواقع التي تم فيها اعتراض الطائرات أو الجهة التي يُشتبه في إطلاقها، إلا أنها أكدت أن القوات المسلحة وأجهزة الأمن تواصل رفع مستوى الجاهزية والتنسيق لمواجهة أي تهديدات محتملة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، حيث أصبحت الطائرات المسيّرة أداة متزايدة الاستخدام في النزاعات والهجمات العابرة للحدود، سواء من قبل جماعات مسلحة أو ضمن المواجهات غير التقليدية بين أطراف إقليمية مختلفة.

وخلال السنوات الأخيرة، عززت الإمارات منظوماتها الدفاعية الجوية بشكل ملحوظ، مستفيدة من تقنيات متقدمة للرصد والتشويش واعتراض الأهداف الجوية الصغيرة، خصوصًا بعد تعرض المنطقة لسلسلة من الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ التي استهدفت منشآت مدنية ونفطية في عدد من دول الخليج.