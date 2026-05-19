فن وثقافة

علي الحجار يحيي حفلا بـ تياترو أركان .. الجمعة

أحمد البهى

يستعد الفنان علي الحجار لإحياء حفل غنائي، يوم الجمعة القادم، بتياترو أركان بالشيخ زايد. 

الحفل من المقرر أن يبدأ في تمام الثامنة مساءً، ويشدو من خلاله" الحجار" بأهم أغانيه. 

أعرب علي الحجار عن سعادته الكبيرة بعودته لغناء تترات المسلسلات من خلال عمل وطني مميز وهو مسلسل "رأس الأفعى"، الذى شارك فى ماراثون رمضان الماضي ، بأغنية "يا مصر يا بلادي" التي جمعته مجددًا برفيق المشوار الموسيقار ياسر عبد الرحمن.

وقال الحجار في تصريحات لبرنامج "رمضان ويانا" على إذاعة نغم إف إم مع الإعلامي محمود عباس أن تاريخه الفني حافل بتترات المسلسلات، حيث غنى أكثر من 120 تترًا على مدار مشواره، ومن بينها أعمال جميلة مع ياسر عبد الرحمن مثل "المال والبنون" و"الليل وآخره"، بالإضافة إلى ألبوم كامل بعنوان "تجيش نعيش" مع الشاعر الراحل الكبير سيد حجاب.

وعن كواليس العمل، قال الحجار إنه تلقى اتصالاً من جهة الإنتاج، وبعد نصف ساعة فقط اتصل به ياسر عبد الرحمن، ليتوجه فورًا إلى الاستوديو حيث فوجئ بفريق كورال عظيم من الشباب، الذين أثنى عليهم بشدة مؤكدًا أنهم ليسوا خريجي معاهد موسيقية لكنهم موهوبون للغاية بقيادة قائدة فريق متميزة. وأضاف أنه عندما استمع إلى الموسيقى وصوت شباب الكورال، شعر وكأنه أمام ملحمة وطنية وليس مجرد تتر عادي، مما أكد له أنه يسير في الاتجاه الصحيح.

وأشاد الحجار بالشاعر طارق ثابت، مؤكدًا أن كلماته لامسته بعمق، وأن الصداقة بينهما نشأت بسرعة كبيرة، حيث وجه له الشكر على هذا العمل المميز. وأشار إلى أنه عندما اطلع على كلمات الأغنية وعرف طبيعة المسلسل، ازداد حماسه لأنه أدرك أن هذا هو المسلسل الوطني الوحيد في الموسم الرمضاني.

وعن تجربته في الاستوديو، قال الحجار إنه كان محاطًا بالكثير من الحضور الذين قابلوه بتعليقات إيجابية ورائعة للغاية، مما زاد من سعادته بهذا العمل.

وفي حديثه عن الموسيقار ياسر عبد الرحمن، شبّه الحجار مكانته الفنية بنجوم الكرة الكبار مثل محمود الخطيب ومحمد صلاح، مؤكدًا أنه دائمًا يقدم الجديد والمبتكر في الموسيقى الذي لم يسبقه إليه أحد.

وكشف الحجار عن تأثره منذ الصغر بأغاني العندليب عبد الحليم حافظ الوطنية، خاصة أغنية "وطني حبيبي الوطن الأكبر"، مؤكدًا أنه تربى على الأغاني الوطنية التي تغرس حب الوطن في النفوس. وأضاف أن الأغنية الوطنية عندما تقدم بشكل جيد ومتقن، كما حدث في "يا مصر يا بلادي"، فإنها تزيد الانتماء لدى الشباب بشكل كبير.

واختتم الحجار تصريحاته بالتأكيد على إيمانه العميق بأن الأغنية لها مفعول السحر في غرس قيم ومعاني الوطنية في نفوس المستمعين.

ازالة تعدي
