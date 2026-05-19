فرقة الغردقة للفنون الشعبية تتألق في احتفالية اليوم العالمي للمتاحف

ضمن برامج وزارة الثقافة، شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، في الاحتفالية الفنية التي شهدها متحف الغردقة، بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف.

حضر الاحتفالية أحمد صابر مدير عام فرع ثقافة البحر الأحمر، وشنودة فتحي مدير قصر ثقافة الغردقة، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة.

وتضمنت الفعاليات ورشة رسم على الوجه، وأخرى لتصميم لوحات مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة، قدمتها المهندسة مروة شطا والمدربة نهال نبيل من قصر ثقافة الغردقة، حرصتا خلالها على تقديم تجربة فنية تفاعلية لتنمية الحس الإبداعي لدى الأطفال.

كما تألقت فرقة قصر ثقافة الغردقة للفنون الشعبية بقيادة الفنان علاء عبد الرازق، بتقديم فقرة "العصا" المستلهمة من التراث الشعبي المصري الأصيل، واختتمت الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي، ومن خلال فرع ثقافة البحر الأحمر مع فقرة التنورة التي قدمها الطفل الموهوب محمد علاء، وسط تفاعل كبير من الحضور.

اليوم العالمي للمتاحف هو احتفال دولي ينظمه المجلس الدولي للمتاحف منذ عام 1977 بهدف توحيد الجهود الإبداعية للمتاحف وزيادة الوعي العالمي بدورها وأنشطتها المختلفة، ويحمل احتفال هذا العام شعار "المتاحف توحد عالما منقسما".