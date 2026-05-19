الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

هل دخل محمد صلاح في صدام مع سلوت؟ صحف إنجليزية تكشف التفاصيل

إسراء أشرف

أثارت الرسالة الأخيرة التي نشرها محمد صلاح عقب خسارة ليفربول أمام أستون فيلا حالة واسعة من الجدل داخل وسائل الإعلام الإنجليزية، بعدما اعتبرتها بعض التقارير تلميحًا واضحًا لوجود أزمة بين النجم المصري والمدير الفني الهولندي آرني سلوت.

وكان صلاح قد أعلن في وقت سابق رحيله عن ليفربول مع نهاية الموسم الحالي، لينهي رحلة طويلة داخل «آنفيلد» استمرت تسع سنوات، صنع خلالها مكانة استثنائية بين أساطير النادي وجماهيره.

وشهدت الأشهر الأخيرة توترًا واضحًا في العلاقة بين النجم المصري والمدرب الهولندي، خاصة بعد تراجع مشاركة صلاح أساسيًا في بعض المباريات، إلى جانب تصريحات سابقة أبدى خلالها اللاعب عدم رضاه عن بعض الأمور الفنية داخل الفريق.

وجاءت رسالة صلاح الأخيرة لتفتح باب التكهنات مجددًا، بعدما تحدث فيها عن فقدان ليفربول لهويته المعتادة، مطالبًا بعودة الفريق إلى أسلوبه الهجومي المعروف، وهو ما اعتبرته وسائل إعلام إنجليزية تلميحًا مباشرًا إلى عدم اقتناع اللاعب بطريقة لعب سلوت.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن الأجواء داخل ليفربول أصبحت أكثر توترًا خلال الفترة الماضية، في ظل تراجع النتائج وتزايد الانتقادات الموجهة للجهاز الفني، مشيرة إلى أن رسالة صلاح الأخيرة عمقت حالة الانقسام داخل غرفة الملابس.

وأضافت الصحيفة أن قطاعًا من جماهير ليفربول بدأ يفقد الثقة تدريجيًا في مشروع سلوت، خاصة مع استمرار تراجع الأداء الفني للفريق، وغياب الشخصية المعتادة التي ميزت الريدز لسنوات طويلة.

كما أوضح التقرير أن بعض لاعبي الفريق وجدوا أنفسهم في موقف معقد بين دعمهم لواحد من أهم نجوم النادي في العصر الحديث، وبين الحفاظ على استقرار غرفة الملابس واحترام الجهاز الفني.

وأشارت الصحيفة إلى أن تفاعل عدد من لاعبي ليفربول مع رسالة صلاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي زاد من حدة الجدل، خاصة بعد بعض التعليقات التي اعتبرتها الجماهير دعمًا غير مباشر لموقف اللاعب المصري.

وفي المقابل، يرى سلوت أن الدخول في صدام علني مع صلاح في هذه المرحلة قد يزيد الأوضاع تعقيدًا، خصوصًا مع الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها قائد منتخب مصر داخل النادي وبين جماهير «آنفيلد».

وأكدت الصحيفة في ختام تقريرها أن رحيل صلاح بنهاية الموسم قد يخفف جزءًا من الضغوط المحيطة بالمدرب الهولندي، لكنه في الوقت نفسه سيحرم ليفربول من أحد أبرز رموزه في العصر الحديث، وسط تساؤلات متزايدة حول مستقبل الفريق في الموسم المقبل.

