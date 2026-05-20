تأجيل محاكمة 53 متهما بقضية خلية القطامية لـ 3 أغسطس

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 53 متهما، فى القضية رقم 6693 لسنة 2024 جنايات القطامية، والمقيدة برقم برقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، لجلسة 3 أغسطس المقبل، لفض الأحراز والاستماع لشهادة الضابط مجري التحريات.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من 2013، وحتى 2024، بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وأخريات، أن المتهمين من الأول وحتي الثالث، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الرابع وحتي الثالث والخمسين انضموا إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا تهمة ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن أمدوا الجماعة بأموال مع علمهم باستخدامها في جرائم إرهابية.