أسعار السجائر اليوم الرسمية.. هل توجد زيادة؟

في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، يستعرض موقع صدى البلد أسعار السجائر اليوم بعد الزيادة الأخيرة التي شهدتها السجئر مؤخراً سواء السجائر المحلية أو المستورة، حيث يبحث المواطنون يومياً عن أسعار السجائر وخاصة سعر سجائرLM وسعر سجائر كليوباترا باعتبارهما الأكثر طلباً بالأسواق.

هل توجد زيادة في أسعار السجائر؟

أعلنت شركة «فيليب موريس مصر» مؤخرا قائمة أسعارها الجديدة التى شملت العلامات التجارية الأكثر تداولاً مثل «ميريت، مارلبورو، وإل أند إم»، بالإضافة إلى منتجات التبغ المُسخن.

وتأتى هذه التحركات السعرية لتضع حداً للتفاوت فى الأسعار لدى تجار التجزئة، وسط تشديدات رقابية لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة عبر كود الـ (QR code) المطبوع على العبوات

أسعار السجائر المستوردة في الأسواق

مارلبورو: نحو 102 جنيه

مارلبورو كرافتد: نحو 79 جنيهًا

إل آند إم: نحو 82 جنيهًا

ميريت: نحو 111 جنيهًا

وينستون: بين 65 و70 جنيهًا حسب النوع

زيادة أسعار السجائر المحلية

كما أعلنت الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) عن تطبيق زيادة جديدة فى أسعار السجائر ، شملت مختلف الأصناف الشعبية والأكثر تداولاً فى السوق المصرى. وصرح إبراهيم إمبابى، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، أن الزيادة المقررة بلغت 4 جنيهات لكل عبوة، ليبدأ العمل بها رسمياً فى الأسواق.

وأوضح إمبابى أن اسعار السجائر ارتفعت من 44 جنيهًا إلى 48 جنيهاً، مشيراً إلى أن هذه التحركات تأتى فى إطار مراجعة التكاليف الدورية للإنتاج وضمان استدامة توريد المنتجات فى الأسواق المحلية.

أسعار السجائر المحلية اليوم



استقرت أسعار السجائر المحلية اليوم عند نفس مستوياتها الأخيرة دون أي تغيير يُذكر، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سجائر كليوباترا بمختلف أنواعها: نحو 48 جنيهًا

سجائر مونديال: نحو 48 جنيهًا

سجائر بوسطن وبلومنت: نحو 48 جنيهًا

سجائر ماتوسيان: نحو 48 جنيهًا

وتُعد السجائر المحلية الأكثر انتشارًا داخل السوق المصري، نظرًا لانخفاض سعرها مقارنة بالأنواع المستوردة، إلى جانب الإقبال الكبير عليها من فئات مختلفة من المستهلكين.

أسعار بدائل التدخين الإلكترونية

كما استقرت بدائل التدخين الإلكترونية داخل السوق المصري، وجاءت أسعارها على النحو التالي:

TEREA: نحو 82 جنيهًا

TEREA Capsules: نحو 87 جنيهًا

HEETS: نحو 69 جنيهًا

الأضرار الصحية للتدخين

يُعد التدخين من أخطر العادات التي تؤثر على صحة الإنسان، حيث يتسبب في العديد من الأمراض المزمنة والخطيرة. ويعتبر سرطان الرئة من أشهر الأمراض المرتبطة بالتدخين، بالإضافة إلى تأثيره على أعضاء أخرى مثل الكبد والمعدة والبنكرياس والكلى والحلق والفم.

كما يؤدي التدخين إلى الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي مثل الالتهاب الرئوي والانسداد الرئوي المزمن، فضلًا عن زيادة احتمالية الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية والنوبات القلبية.

ولذلك تحذر المؤسسات الصحية العالمية باستمرار من خطورة التدخين وأثره السلبي على صحة الأفراد والمجتمع.